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「蛋黃酥界愛馬仕」陳耀訓7月12日開搶 網喊價已破四倍！
開賣當日就完售、超人氣的陳耀訓紅土鹹蛋黃蛋黃酥禮盒，今年公佈將在7月12日中午12點30分開賣，並延續去年、透過拓元售票系統、獨家販售。
強調「一口咬下，難忘的滋味」的陳耀訓紅土鹹蛋黃蛋黃酥禮盒，是由陳耀訓麵包埠所製作。由於陳耀訓曾獲世界麵包大賽冠軍，加上蛋黃酥以無水奶油創造酥皮口感，再使用減糖豆沙、22天的紅土鹹鴨蛋，同時底部的焦香脆口則來自奶油鴨油，頗富質感的設計，更成為中秋伴手禮的熱門選項。
今日陳耀訓麵包埠已在網路公佈資訊，預購日將在7月12日中午12點半開始，唯網路預購僅在拓元售票系統、並須先註冊會員，每人限購5盒、並不接受大宗訂單，同時無宅配、需親自到店取貨。提貨時間為2022年7月25日至2022年9月10日為止，每日營業時間則為11：30至19：30，提貨地點則為台北市民權東路三段160巷19弄36號。
單盒訂價800元的蛋黃酥禮盒，去年在網路一度喊出5,000元代購高價，今年網路已有近3,000元火熱「行情」，因此陳耀訓麵包埠並特別註記，「鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。」
同時陳耀訓麵包埠日前再於官方臉書提醒，「後疫情時期，也請大家多多保重，一樣勤洗手、戴好口罩。我們依然日日供應新鮮出爐的數十款麵包，歡迎大家前來選購。」
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