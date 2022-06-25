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影／A330neo首航起飛 商務、經濟艙完整開箱

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
星宇航空與易遊網合作推出A330neo飛行體驗首航班機，上午從桃園機場正式起飛，民眾報道準備登機。記者葉信菉／攝影
星宇航空與易遊網合作推出A330neo飛行體驗首航班機，上午從桃園機場正式起飛，民眾報道準備登機。記者葉信菉／攝影

星宇航空與易遊網合作推出A330neo飛行體驗首航班機，上午與桃園機場正式起飛，班機帶著220位旅客飛往日本宮古島上空，而候機室內有「港味巡禮」主題活動，讓民眾體會類出國的感受。

星宇航空A330neo廣體客機由BMW Designworks團隊操刀，除了精品質感的設計，硬體設備也升級，全艙搭載4k高畫質個人螢幕，並支援藍芽無線音源傳輸，客艙LED照明可切換不同情境燈光等。而商務艙以太空銀背殼完整包覆，加強全平躺式座椅隱密性，每位旅客有獨立出入道口；經濟艙採用德國RECARO座椅，皮革頭靠有六種角度可調整。

三小時的航程中先飛往日本宮古島進行空中巡禮，隨後折返台灣欣賞東海岸景緻。機上餐飲提供經濟艙旅客「胡同燒肉套餐」，內含胡同馬告台灣鹹豬肉佐刺蔥飯、燻鴨胸醋漬紅椰菜、奶油地瓜麵包和季節水果；商務艙旅客則享用米其林「Longtail」亞洲當代料理，以叉燒蛋白飯佐美國牛小排，搭配鹹蛋黃布丁、漬檸檬和西古米。

旅客傅小姐表示很期待這次的類出國體驗，她之前已搭過星宇類出國行程11次，這次特別買兩張票支持，希望疫情結束後有更多機會出國。

全艙搭載4k高畫質個人螢幕，並支援藍芽無線音源傳輸。記者葉信菉／攝影
全艙搭載4k高畫質個人螢幕，並支援藍芽無線音源傳輸。記者葉信菉／攝影
旅客傅小姐表示很期待這次的微旅行體驗，她之前已搭過星宇微旅行行程10次，這次特別買兩張票支持，希望疫情結束後有更多機會出國，也期待台灣的天空能多一家台灣之光班機。記者葉信菉／攝影
旅客傅小姐表示很期待這次的微旅行體驗，她之前已搭過星宇微旅行行程10次，這次特別買兩張票支持，希望疫情結束後有更多機會出國，也期待台灣的天空能多一家台灣之光班機。記者葉信菉／攝影
經濟艙採用德國RECARO座椅，皮革頭靠有六種角度可調整。記者葉信菉／攝影
經濟艙採用德國RECARO座椅，皮革頭靠有六種角度可調整。記者葉信菉／攝影
商務艙座椅配有三段亮度控制座椅閱讀燈、手機無線充電裝置。記者葉信菉／攝影
商務艙座椅配有三段亮度控制座椅閱讀燈、手機無線充電裝置。記者葉信菉／攝影
候機室內有「港味巡禮」主題活動，讓民眾體會類出國的感受。記者葉信菉／攝影
候機室內有「港味巡禮」主題活動，讓民眾體會類出國的感受。記者葉信菉／攝影
全平躺式商務艙隱密性提升，並設置化妝鏡。記者葉信菉／攝影
全平躺式商務艙隱密性提升，並設置化妝鏡。記者葉信菉／攝影
商務艙以太空銀背殼完整包覆，加強全平躺式座椅隱密性。記者葉信菉／攝影
商務艙以太空銀背殼完整包覆，加強全平躺式座椅隱密性。記者葉信菉／攝影
座艙附有置杯架，可提供乘客放置飲料酒水。記者葉信菉／攝影
座艙附有置杯架，可提供乘客放置飲料酒水。記者葉信菉／攝影

桃園機場

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