影／A330neo首航起飛 商務、經濟艙完整開箱

星宇航空與易遊網合作推出A330neo飛行體驗首航班機，上午與桃園機場正式起飛，班機帶著220位旅客飛往日本宮古島上空，而候機室內有「港味巡禮」主題活動，讓民眾體會類出國的感受。

星宇航空A330neo廣體客機由BMW Designworks團隊操刀，除了精品質感的設計，硬體設備也升級，全艙搭載4k高畫質個人螢幕，並支援藍芽無線音源傳輸，客艙LED照明可切換不同情境燈光等。而商務艙以太空銀背殼完整包覆，加強全平躺式座椅隱密性，每位旅客有獨立出入道口；經濟艙採用德國RECARO座椅，皮革頭靠有六種角度可調整。

三小時的航程中先飛往日本宮古島進行空中巡禮，隨後折返台灣欣賞東海岸景緻。機上餐飲提供經濟艙旅客「胡同燒肉套餐」，內含胡同馬告台灣鹹豬肉佐刺蔥飯、燻鴨胸醋漬紅椰菜、奶油地瓜麵包和季節水果；商務艙旅客則享用米其林「Longtail」亞洲當代料理，以叉燒蛋白飯佐美國牛小排，搭配鹹蛋黃布丁、漬檸檬和西古米。