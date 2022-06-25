準新人都在追蹤！十大台北婚紗攝影看了就想婚

見證幸福身影

長大後的愛情，也許多了幾分務實，從兩人在一起到步入婚姻，中間少不了現實的考量，甚至決定辦婚禮的當下，可能也是如此，但其實浪漫並沒有消失，只是我們應該在對的時機，把愛情的樣貌好好捕捉下來。

一趟夢幻的婚紗攝影體驗就是為此存在的，從挑選喜愛的攝影風格，到拍攝當下二人專注凝望，新人可以透過相紙，紀錄下無憂無慮、回歸純粹愛情的幸福身影，將來翻開相本時，相信一定會深刻體認到，這份真摯的回憶，是多麼無價。今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起看看網路上十大人氣婚紗攝影團隊經營的粉絲團上，有哪些令人動容的作品吧！

Image Source：facebook／荳蔻攝影工作室 Cardamom Studio

No.10 李權攝影工作室

許多來到李權攝影工作室的新人，拍完後都一致推薦和攝影師間如朋友一般輕鬆自然的拍攝過程，這裡的自助婚紗服務強調高質感，因此接案是採取每月限額制度，也不會強力推銷加價項目，讓顧客紛紛留言大推：「老師人好好、很貼心」、「拍攝簡直超歡樂的！」

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No.9 林莉婚紗

由專業造型師林莉老師創辦的林莉婚紗，擔綱過不少明星結婚時的婚紗拍攝，包括藝人Selina、名模洪曉蕾以及YouTuber泰辣、尼克等人都是顧客，身為台灣頂級婚紗的名家，團隊平均年資超過十年，專業度滿分，令客人忍不住讚嘆：「推薦婚紗很精準」、「照片每張都美哭人~」

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No.8 幸福感婚紗攝影工作室

「服務好每一對新人」是幸福感婚紗攝影工作室的理念，服務採全預約制，拍攝風格從唯美浪漫到個性時尚都能駕馭，許多新人都對拍攝準備前期店家仔細、無壓力的解說給予好評：「跟以往聽到的婚紗店印象不同」、「談起來很舒服！」另外不管挑婚紗、正式拍攝都可以側拍花絮，也幫作品增添不少趣味。

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No.7 荳蔻攝影工作室

來過荳蔻攝影工作室的新人，都會對其細膩的服務精神留下深刻印象，有新娘回憶挑禮服的過程，是從和老公的共同興趣談起：「知道可以拍出真正屬於我們的愛情故事，讓人很放心」，同時看見店家細心呵護禮服的專注，也令人確信穿上它們的當下，能有如回到荳蔻年華般純真、開心。

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No.6 Sosistudio

想嘗試非主流的婚紗攝影，你可以來看看Sosistudio，Sosi致力實現專屬於每一對新人的婚禮想像，有不少名人如藝人蔡昌憲、插畫家杰司·難搞、球員呂政儒等人都選擇在這裡完成終身大事，知名YouTuber好味小姐甚至客製了和愛貓一起的婚紗照，成品讓她滿意讚嘆：「對結婚這件事所有的憧憬都在這裡了。」

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No.5 C.H wedding

由藝人賈永婕經營的C.H wedding，堅持採用百分之百手工製作婚紗，量身定制為東方女性刻劃出完美曲線，專業實力深受圈內藝人信賴，像是5566成員許孟哲和名模趙孟姿的世紀婚禮禮服，就是由C.H wedding操刀，也有顧客說自己打從少女時期開始，就一直關注著這個頂級婚紗品牌，長大後能真的穿上「簡直是夢想成真。」

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No.4 蘿亞結婚精品

2000年創立的蘿亞結婚精品，是台北深受喜愛的經典法式婚紗品牌，擁有上百坪獨家攝影棚，不管是花牆、韓風沙龍或是美式庭園風等主題都能滿足，豐富的經驗與修身的禮服剪裁讓新娘可以無後顧之憂、盡情享受拍攝過程，有新娘拍完後表示這家禮服很厲害：「網路上真的沒有照騙，穿起來很好看。」

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No.3 e時尚婚紗攝影

想要拍有趣的婚紗嗎？可以參考看看e時尚婚紗攝影的作品，e時尚擁有獨立的禮服設計工作室和自有禮服品牌，能夠配合新人天馬行空的想像，打造出獨具風格的自主婚紗，不管是動漫人物、心愛的寵物或是最喜歡吃的麥當勞薯條，都能融入拍攝主題當中，讓新人大讚：「最有趣的拍攝體驗」、「這真的是完全屬於我的婚紗！」

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No.2 伊頓自助婚紗

在台灣南北部都有據點分布的伊頓自助婚紗，一大特色便是提供跨店服務，可以「A店拍照、B店取件」，同時主打擁有超過千件的婚紗禮服，任何新娘都可以在這邊找到自己命中注定的那一套，而且透過App就可以提早線上試看挑選，讓忙碌的準新人直呼「超方便！」、「每個環節的自由度都很高，完全不會有拘束的感覺。」

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No.1 唯你婚紗攝影

當兩人的愛情修成正果，要攜手步入禮堂，當然會希望一切都能從心所欲。唯你婚紗攝影以老友般的貼心服務，讓顧客無須牽掛婚事的旁枝末節，能夠專注感受最幸福的那一刻，除了禮服、拍攝的檔期有彈性，店家也強調諮詢不會有「沒付訂金走不出去」的壓力，有新人拍完後，不僅新娘，連新郎都直誇：「沒想到其實很享受」、「攝影師是神隊友，整個過程玩得不亦樂乎。」

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年06月21日至2022年06月20日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北婚紗攝影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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