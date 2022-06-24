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水下的清涼暢快 潛水表復古、前衛、專業各秀魅力
在經過本周二6月21日的夏至之後，時序正式進入夏天，而全台灣熱門的海邊、海港景點也湧現了觀光人潮。也由於具有專業防水性能的潛水表，始終都是運動風格腕表中的主流，近日包含雅典（Ulysse Nardin）、寶珀（Blancpain）也不約而同推出新款潛水表，透過復古或前衛，各自展現水下的清涼與專業風格。
寶珀的五十噚深潛器全日曆月相腕表，是以專業的五十噚深潛器腕表為基礎，並賦予了全日曆月相的功能。同款腕表的不同材質都具備300米防水性能，其中玫瑰金款式並搭配了藍色金屬面盤，而6654.P型自動上鍊機芯除了具備日期、月相等顯示功能，日期調校功能也具有保護機制，可在任何時間調整，雖然是潛水表，但具有古典、實用的曆象顯示資訊，訂價95萬2,000元。
而雅典的Diver X則延續了該系列的科幻與前衛風格，品牌曾在2021年推出藍色的鏤空設計並受到市場熱烈回應，今年雅典於是再推出以Carbonium®材質打造的Diver X鏤空腕表勁黑款，並搭配黃色橡膠表帶、黃色時標等細節，其中黑色的R-Strap表帶更以回收的漁網製成，具有環保意念。值得一提的是，UN-372鏤空自動上鍊機芯具備張力十足的X結構與鏤空造型，但仍具有200米防水性能，全球限量175只，價格店洽。
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