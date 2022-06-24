消保處查網購電火鍋燙整髮棒5成違規 Yahoo最雷

媒體報導有民眾在網拍平台買到未經政府檢驗的不合格電器產品，安全堪慮，行政院消保處日前針對六大電商所屬的10個網購平台抽查電火鍋、電暖器、燙整髮棒等應施檢驗商品270件，其中135件送請主管機關經濟部標準檢驗局認定違規，已通知平台業者下架。

消保處指出，這次抽查，Yahoo旗下的拍賣與購物中心違規排名皆高居第一，超級商城則排名第二，另抽查Yahoo拍賣的燙整髮棒的違規率更高達100%，呼籲Yahoo加強自主查核，為消費者把關。

消保處在今年3月分別在露天拍賣、PChome(商店街、線上購物)、momo(購物網、摩天商城)、Yahoo(購物中心、拍賣、超級商城)、蝦皮及東森購物等六大電商、10個網購平台，擇定電火鍋、電暖器、燙整髮棒等3種應施檢驗商品品目，每個平台均抽查27件，查核該商品有無標示商品檢驗字號。

消保處指出，經查核，違規件數總排行前三名為Yahoo拍賣(25件)、PChome商店街(17件)，露天拍賣(15件)及Yahoo超級商城(15件)並列第三;拍賣平台間排名，依序為Yahoo拍賣(25件)、露天拍賣(15件)、蝦皮(13件);商店街或商城間排名，依序為PChome商店街(17件)、Yahoo超級商城(15件)、momo摩天商城(14件);電商自營購物中心間排名，依序為Yahoo購物中心(13件)、東森購物(9件)、PChome線上購物(8件)、momo購物網(6件)，品目間違規排名則依序為電暖器(48件)、燙整髮棒(44件)、電火鍋(43件)。

此外，合格件數最高前三名依序為momo購物網(21件)、PChome線上購物(19件)、東森購物(18件)。

消保處說，本次Yahoo旗下的拍賣與購物中心違規排名均高居第一，超級商城則排名第二，另抽查Yahoo拍賣的燙整髮棒之違規率更高達100%，呼籲該公司應加強自主查核並為消費者把關。

消保處也呼籲，網路賣家應落實經濟部公告「以通訊交易方式訂立契約應提供消費者之資訊」，如交易商品屬經公告應依商品檢驗法執行檢驗並應標示商品檢驗標識者，企業經營者有義務揭示資訊，也提醒消費者，在電商平台上購買應施檢驗商品時，務必選購網頁上有揭示其商品檢驗標識或提供完成檢驗程序證明資訊。