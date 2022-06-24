快訊

首例猴痘侵台...有哪些症狀、會人傳人嗎？11大QA一次看

曾恫嚇少年…法官周靜妮又遭揭曠職42日2小時 荒唐理由曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消保處查網購電火鍋燙整髮棒5成違規 Yahoo最雷

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

媒體報導有民眾在網拍平台買到未經政府檢驗的不合格電器產品，安全堪慮，行政院消保處日前針對六大電商所屬的10個網購平台抽查電火鍋、電暖器、燙整髮棒等應施檢驗商品270件，其中135件送請主管機關經濟部標準檢驗局認定違規，已通知平台業者下架。

消保處指出，這次抽查，Yahoo旗下的拍賣與購物中心違規排名皆高居第一，超級商城則排名第二，另抽查Yahoo拍賣的燙整髮棒的違規率更高達100%，呼籲Yahoo加強自主查核，為消費者把關。

消保處在今年3月分別在露天拍賣、PChome(商店街、線上購物)、momo(購物網、摩天商城)、Yahoo(購物中心、拍賣、超級商城)、蝦皮及東森購物等六大電商、10個網購平台，擇定電火鍋、電暖器、燙整髮棒等3種應施檢驗商品品目，每個平台均抽查27件，查核該商品有無標示商品檢驗字號。

消保處指出，經查核，違規件數總排行前三名為Yahoo拍賣(25件)、PChome商店街(17件)，露天拍賣(15件)及Yahoo超級商城(15件)並列第三;拍賣平台間排名，依序為Yahoo拍賣(25件)、露天拍賣(15件)、蝦皮(13件);商店街或商城間排名，依序為PChome商店街(17件)、Yahoo超級商城(15件)、momo摩天商城(14件);電商自營購物中心間排名，依序為Yahoo購物中心(13件)、東森購物(9件)、PChome線上購物(8件)、momo購物網(6件)，品目間違規排名則依序為電暖器(48件)、燙整髮棒(44件)、電火鍋(43件)。

此外，合格件數最高前三名依序為momo購物網(21件)、PChome線上購物(19件)、東森購物(18件)。

消保處說，本次Yahoo旗下的拍賣與購物中心違規排名均高居第一，超級商城則排名第二，另抽查Yahoo拍賣的燙整髮棒之違規率更高達100%，呼籲該公司應加強自主查核並為消費者把關。

消保處也呼籲，網路賣家應落實經濟部公告「以通訊交易方式訂立契約應提供消費者之資訊」，如交易商品屬經公告應依商品檢驗法執行檢驗並應標示商品檢驗標識者，企業經營者有義務揭示資訊，也提醒消費者，在電商平台上購買應施檢驗商品時，務必選購網頁上有揭示其商品檢驗標識或提供完成檢驗程序證明資訊。

購物網 PChome 電商

延伸閱讀

PChome 24h購物「AHC品牌旗艦館」獨家組合限時44折起

全家便利商店「永續杯循環站、網購循環包裝」持續擴大

員林億萬富翁多 築間火鍋月衝二百萬營業額、漢堡王進駐

momo購物網推「超市快配」服務！雙北指定區域3小時內快訂快到

相關新聞

每個人心中都有一個巴黎——從舊金屬作坊到精品住宅的優雅轉身

這間位於巴黎的一棟多層住宅最近迎來了新鄰居，當地的YUA studio建築事務所將這座公寓的一樓與原本當成金屬作坊之用的老舊地下室改造成宜人的居住空間，設計團隊針對大樓底部區域加以改變調整，而沒有選擇一般人習慣的建物上層區域來加重新規劃，透過這種顛覆式的思考，反倒進一步替建築開拓出更多超乎預期的使用坪效。

紳灰 單身貴族的時尚寓所

深沉穩斂、流光恣轉，本案作為年輕男士獨立後的居住空間，設計者汲取業主沉穩個性及偏愛的深色質韻，透過別具一格的設計思維，將空間形塑如一風度翩翩的紳士。

設計與教育首合作——建材與「學美.美學—校園美感設計實踐計畫」

你記憶中唸書的學校從小到大是否很少改變呢？由財團法人台灣設計研究院執行的「學美.美學—校園美感設計實踐計畫」，是台灣史上設計與教育體系的首度合作，透過導入設計思考優化使用經驗，並重新思考與定義教育場域的意義，是一場從「教室空間改造」到「教育環境改革」的美學運動。

書房設計 動靜皆宜的多功能場域

「閱讀是與自我的一種對話方式」不同於睡眠休憩的臥室、飲食的餐廳或是料理的廚房，具備多功能用途的書房，是家中一座不可或缺的獨特場域。

消保處查網購電火鍋燙整髮棒5成違規 Yahoo最雷

媒體報導有民眾在網拍平台買到未經政府檢驗的不合格電器產品，安全堪慮，行政院消保處日前針對六大電商所屬的10個網購平台抽查...

台北喜來登吃到飽「2人5折」！快閃4天、最高省1,490元

台北喜來登館內一樓人氣自助餐廳十二廚，6月27日至30日快閃4天推出午餐與下午餐時段「2人5折、3人67折、4至20人7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。