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台北喜來登吃到飽「2人5折」！快閃4天、最高省1,490元

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北喜來登十二廚Buffet推薦必吃的現切肋眼牛排。圖／台北喜來登提供
台北喜來登十二廚Buffet推薦必吃的現切肋眼牛排。圖／台北喜來登提供

台北喜來登館內一樓人氣自助餐廳十二廚，6月27日至30日快閃4天推出午餐與下午餐時段「2人5折、3人67折、4至20人75折」優惠，午餐原價每人1,490元、下午餐原價每人1,290元起，即日起開放預訂，上述餐價須另加10%服務費。

擁有「Buffet之王」美譽的十二廚自助餐廳，以上百種的百匯料理、現切牛排、澎派海鮮與現做甜點等，深獲美食族喜愛。

以午餐時段為例，可享用肉汁濃郁的「現切爐烤美國肋眼牛排」、炭烤迷迭香羊排、美式碳烤豬肋排等肉食外，推薦海鮮有日式天婦羅、澎湖鮮魷粉絲煲，還有蛤蠣巧達濃湯麵包盅、請客樓的花膠一品雞、招牌喜來登牛肉麵等佳餚通通吃到飽，還有限定版「焦糖珍珠風味舒芙蕾厚鬆餅」。

CP值高的下午餐時段則推薦「爐烤美國牛腹肉」，以及集結龍蝦、麵包蟹與淡菜的美式綜合海鮮盤，還有乾燒大蝦、現煮台南擔仔麵、臘味煲仔飯等，甜點族最愛的「北海道水果香緹泡芙」、「七層雙色巧克力噴泉」等。

優惠資訊可洽台北喜來登大飯店：02-2321-5511或至官網查詢。

台北喜來登十二廚Buffet「2人5折」優惠必吃：集結龍蝦、黃金蟹等的奢華海鮮總匯。圖／台北喜來登提供
台北喜來登十二廚Buffet「2人5折」優惠必吃：集結龍蝦、黃金蟹等的奢華海鮮總匯。圖／台北喜來登提供
台北喜來登十二廚是非常受饕客歡迎的自助餐廳。圖／台北喜來登提供
台北喜來登十二廚是非常受饕客歡迎的自助餐廳。圖／台北喜來登提供

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