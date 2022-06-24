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創造類郵輪甲板視覺景觀 基隆港空中花園明起開放參觀
台灣港務股份有限公司基隆港務分公司，位基隆港東岸旅客中心3樓的「基隆港麗都蝶客花園」明天起至7月31日，每周六、日開放參觀。東岸旅客中心外牆經整體設計，外型神似一艘灰白色郵輪，結合「麗都蝶客花園」以花圃、木棧道、木紋磚創造類郵輪甲板視覺景觀，空中花園綠意盎然設計，有如置身郵輪甲板。
東岸旅客中心外牆經整體設計，外型神似一艘灰白色郵輪，結合「麗都蝶客花園」以花圃、木棧道、木紋磚創造類郵輪甲板視覺景觀，空中花園綠意盎然設計，儼然置身郵輪上陽光明媚的甲板。不僅有充滿童趣的海洋藝術、植栽花園及休憩棚架，更可以感受到基隆山海城市環繞的特殊景色，花海美景一覽無遺。
基隆港從原本灰濛濛的城市意象，蛻變成親海的浪漫港口，東岸旅客中心部分1、2樓及頂樓空中花園5月由知名開發公司取得最優投資人資格，預計8月起交由該公司籌備，打造嶄新旅客服務環境，預期將可轉型成兼顧遊憩休閒及聚集美饌商店的潮流景點。
麗都蝶客花園明天起開放參觀，基隆港東岸旅客中心擁抱山海風情，有海景第一排絕佳視野，欲前往的民眾可由新昆明醫院對面，基隆港中正路側的22號大門進入，搭乘電梯或手扶梯上3樓參觀。
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