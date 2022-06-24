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玩水囉！六福水樂園7月1日開園 水陸雙享優惠票999元

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
關西六福莊同步推出「Cool瘋樂園─暑假住房專案」。圖／關西六福莊提供
關西六福莊同步推出「Cool瘋樂園─暑假住房專案」。圖／關西六福莊提供

玩水季節到！六福水樂園確定將於7月1日放水開園，並將邀請樂天女孩到開幕現場與民眾同歡，連續第4年舉辦的部落狂歡慶典也於同日火熱登場，帶來「轟炸水派對」；此外，暑假期間7月1日至9月18日，六福水樂園搭配六福村主題遊樂園推出「水陸樂園雙享」999元。

六福水樂園指出，入園最佳消暑的方式，絕對不能錯過明星設施「冰凍滑道」，超冰6°C低溫加上一衝而下的速度感，瞬間清涼。每逢假日還有熱情洋溢的「青春舞台」，集結超過350位青春學子接力登台，與戲水遊客分享精采表演，表演當天同時享有水陸雙樂園免費遊園招待，可暢遊雙園區。

六福村今年夏天的重頭戲「部落狂歡．全面轟炸」同步登場，每日三場「轟炸水派對」外，還有前進達努島大遊行，假日晚上8點獨家限定達努煙火秀同步登場，煙火搭配火舞秀，讓遊客們驚呼連連。

關西六福莊搶攻國旅安心旅遊補助商機，也推出「Cool瘋樂園─暑假住房專案」，3人入住剛果原野客房兩天一夜，包括早餐3客、六福村兩日入園手環3人份、兒童水槍1份、酷星冰雪糕1支，優惠價9,900元起+10%；即日起至7月14日期間入住，秀出滿三劑疫苗接種紀錄卡，享暑期平假日均一價優惠，假日皆不另加價，還可再直接折抵含稅後的房價1,300元，最高可省下5,700元。

相關活動及優惠可查官網：http://www.leofoo.com.tw/village/

明星設施「冰凍滑道」，超冰6C低溫加上一衝而下的速度感，瞬間清涼。圖／六福村提供
明星設施「冰凍滑道」，超冰6C低溫加上一衝而下的速度感，瞬間清涼。圖／六福村提供
年度最High部落狂歡全日無休。圖／六福村提供
年度最High部落狂歡全日無休。圖／六福村提供

六福村 派對 早餐

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