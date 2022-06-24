燦坤多媒體展挺新鮮人 筆電、螢幕7.4折起 滿額再抽PS5

迎接暑假、為新鮮人做好迎接人生下一階段的準備，燦坤即日起至7月7日推出線上多媒體展，網羅各大品牌，破盤下殺5.8折起，指定筆電、桌機螢幕7.4折起，指定筆電現省萬元，筆電舊換新最高再折抵18,150元。另外，來燦坤買三星Galaxy S22 Ultra，再送Galaxy Tab A8平板電腦。眾多優惠讓你不需到展會人擠人，就能在全台近300間燦坤門市、線上購物網站同享優惠，活動期間全通路同步加碼抽好禮，指定商品消費滿3,000元，即可參加抽獎，有機會將PS5、Switch及多項神秘好禮帶回家。

迎接暑假電腦商品購機旺季，燦坤推出指定Razer雷蛇鍵鼠、耳麥5.8折起；買HP筆記型電腦搭配BoBeeCare安心升級＋HP NB後背包，價值26,100元，會員組合促銷價21,900元，獨家再現折1,011元，折扣後只要20,889元；買LG Gram 14吋極緻輕薄觸控筆電，原價47,900元，會員促銷價37,900元，現場下殺萬元再附贈觸控筆。Razer雷蛇Basilisk × HyperSpeed巴塞利斯蛇滑鼠，原價1,790元，會員促銷價1,049元。燦坤還有筆電舊換新方案，最高折抵18,150元，買筆電加購BoBeeCare電腦照護，原價1,200元，加購價只要999元。另外，螢幕也有超狂優惠，買指定三星4K曲面電競螢幕，就送Galaxy系列平板或手機。

燦坤還推出會員專屬刷卡分期現折優惠，買筆電/手機/平板指定商品滿22,000元，刷台新、國泰世華、永豐、玉山、花旗、中國信託、星展、匯豐、陽信等9大銀行信用卡滿2萬，並分3/6/8期0利率，當場再現折1,011元。

另外，暑假也是購買空調、大家電的旺季，燦坤買空調即享7重優惠，指定空調8折起，指定商品刷指定銀行信用卡，刷滿額並分期，最高再現折1,011元。指定商品送標準安裝，再享專業「玉山級安裝」，指定品牌空調再加碼好禮多選一。