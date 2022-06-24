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PChome 24h購物「AHC品牌旗艦館」獨家組合限時44折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物「AHC」品牌旗艦館正式開幕，即日起至6月30日全館祭出明星商品獨家組合限時44折起。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「AHC」品牌旗艦館正式開幕，即日起至6月30日全館祭出明星商品獨家組合限時44折起。圖／PChome 24h購物提供

夏至剛過，台灣轉為典型夏季氣候，本周高溫飆升至35度，PChome 24h購物近一周「防曬保養」關鍵字搜尋量較前周暴增1.5倍，外出除做好防曬準備之外，避免悶熱天氣造成泛紅出油膚況不穩定，保養更需著重清潔及保濕。PChome 24h購物深耕品牌結盟策略，持續與知名品牌合作開設官方旗艦館，強化美妝、時尚品類豐富多元性，今天（6月24日）宣布攜手韓國人氣保養「AHC」正式開幕品牌旗艦館，包括保養、清潔、防曬、打底等全系列明星熱銷商品皆可一站購足，近期更將開通會員串接服務，未來於PChome 24h購物購買AHC品牌旗艦館商品，也可輕鬆累積AHC會員點數。

PChome 24h購物歡慶「AHC」品牌旗艦館開幕，即日起至6月30日全館祭出明星商品獨家組合限時44折起、消費滿額最高現折250元、下單再抽AHC新品體驗禮等多重優惠。今晚9點至10點59分攜手LINE購物加碼5%回饋（Apple 3%回饋）。

全球熱銷800萬支的「AHC超清爽完美持久防曬棒」，具備防曬係數SPF50+／PA++++，質地清爽不黏膩，即日起至6月30日PChome 24h購物獨家特談組合44折，5入組優惠價1,320元，平均一支只要265元；「AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華」質地輕盈，PChome 24h購物獨家特談組合46折，3入組優惠價1,380元，平均一瓶只要460元，加碼回饋50 P幣；AHC超能A醛賦活水凝乳（130ml）＋超能A醛賦活緊緻精華（30ml）5折優惠價1,125元。

此外，同步推出AHC零死角防曬系列新品優惠，包括AHC零死角純物理清爽防曬棒（SPF50+／ PA++++）即日起至6月30日6折優惠價360元；AHC零死角防曬水感凝露（SPF50+／PA++++）即日起至6月27日周末限時優惠價480元。開幕慶期間購買指定商品消費滿額立即享折價優惠，消費滿1,200元折120元、滿2,000元折250元，下單還可登記抽AHC新品，包括AHC琥珀酸毛孔緊緻組、原液甘草草本舒緩調理乳、滲透型膠原蛋白原液等體驗禮。

AHC超清爽完美持久防曬棒防曬棒5入組，PChome 24h購物即日起至6月30日優惠價1,320元。圖／PChome 24h購物提供
AHC超清爽完美持久防曬棒防曬棒5入組，PChome 24h購物即日起至6月30日優惠價1,320元。圖／PChome 24h購物提供
AHC超能A醛賦活水凝乳130ml＋超能A醛賦活緊緻精華30ml，PChome 24h購物即日起至6月30日優惠價1,125元。圖／PChome 24h購物提供
AHC超能A醛賦活水凝乳130ml＋超能A醛賦活緊緻精華30ml，PChome 24h購物即日起至6月30日優惠價1,125元。圖／PChome 24h購物提供
AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華30ml（3入組），PChome 24h購物即日起至6月30日優惠價1,380元。圖／PChome 24h購物提供
AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華30ml（3入組），PChome 24h購物即日起至6月30日優惠價1,380元。圖／PChome 24h購物提供
AHC零死角防曬水感凝露（SPF50+／PA++++），PChome 24h購物即日起至6月27日周末限時優惠價480元。圖／PChome 24h購物提供
AHC零死角防曬水感凝露（SPF50+／PA++++），PChome 24h購物即日起至6月27日周末限時優惠價480元。圖／PChome 24h購物提供
AHC超清爽完美持久防曬棒防曬棒5入組，即日起至6月30日PChome 24h購物優惠價1,320元。圖／PChome 24h購物提供
AHC超清爽完美持久防曬棒防曬棒5入組，即日起至6月30日PChome 24h購物優惠價1,320元。圖／PChome 24h購物提供
AHC零死角純物理清爽防曬棒（SPF50+／ PA++++），PChome 24h購物即日起至6月30日6折優惠價360元。圖／PChome 24h購物提供
AHC零死角純物理清爽防曬棒（SPF50+／ PA++++），PChome 24h購物即日起至6月30日6折優惠價360元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「AHC」品牌旗艦館正式開幕。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「AHC」品牌旗艦館正式開幕。圖／PChome 24h購物提供

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