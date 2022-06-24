PChome 24h購物「AHC品牌旗艦館」獨家組合限時44折起

夏至剛過，台灣轉為典型夏季氣候，本周高溫飆升至35度，PChome 24h購物近一周「防曬保養」關鍵字搜尋量較前周暴增1.5倍，外出除做好防曬準備之外，避免悶熱天氣造成泛紅出油膚況不穩定，保養更需著重清潔及保濕。PChome 24h購物深耕品牌結盟策略，持續與知名品牌合作開設官方旗艦館，強化美妝、時尚品類豐富多元性，今天（6月24日）宣布攜手韓國人氣保養「AHC」正式開幕品牌旗艦館，包括保養、清潔、防曬、打底等全系列明星熱銷商品皆可一站購足，近期更將開通會員串接服務，未來於PChome 24h購物購買AHC品牌旗艦館商品，也可輕鬆累積AHC會員點數。

PChome 24h購物歡慶「AHC」品牌旗艦館開幕，即日起至6月30日全館祭出明星商品獨家組合限時44折起、消費滿額最高現折250元、下單再抽AHC新品體驗禮等多重優惠。今晚9點至10點59分攜手LINE購物加碼5%回饋（Apple 3%回饋）。

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