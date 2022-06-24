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7-ELEVEN寄取件好康再加碼！限時限量送7元購物抵用券
網購社群平台成為消費者日常採買、創業家數位轉型的好夥伴，7-ELEVEN整合商流、物流、資訊流的社群開店平台「賣貨便」自2019年3月領先業界推出，發揮平台優勢串聯6,400家7-ELEVEN門市，成為微型創業者經營社群接單的好幫手，已滿足逾百萬名大小賣家品牌銷售與曝光管道，更服務超過700萬名消費者線上買、安心取的虛實整合購物體驗。6月25日至6月30日結合7-ELEVEN隱藏版的包裹取件送7元購物抵用券活動，限量100萬組，每人不限領取組數，包裹領越多、賺越多。
7-ELEVEN「賣貨便」經營3年來持續創新，除了解決賣家「整理運送資訊」、「承擔匯款風險」、「負擔額外費用」、「彙整帳務訂單」等4大社群開店平台經營痛點，更持續優化推出多元、便利的新服務，像是解決賣家整理訂單痛點的「臉書社群貼文自動+1接單功能」、可存放代收款當虛擬錢包線上支付的「會員虛擬帳戶」、方便買賣家即時掌握訂單最新動態的「即時貨態通知服務」，讓社群直播、團購、代購的賣家更即時、自動化管理經營，提升賣家的服務品質，又能增加買家的安心感。
即日起至6月30日到7-ELEVEN選用「交貨便」寄常溫包裹就送7元7-ELEVEN購物抵用券一組，限量60萬組；6月25日至6月30日到7-ELEVEN領取包裹（含各大網購平台、交貨便、賣貨便）即可獲得7元7-ELEVEN購物抵用券一組，限量100萬組。上述雙重好康數量有限、送完為止。
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