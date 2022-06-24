寶璣Breguet推新款7047腕表 手腕間的深藍華爾滋
大疫時代，人與人的距離、溝通受到限縮，更顯得開放與通透的重要。寶璣（Breguet）的Tradition 7047陀飛輪向來以開放式面盤是為特色，品牌近日特別推出以蔚藍色調為主軸的Tradition 7047 Tourbillon Waltz腕表，猶如一「首」在手腕上演奏的華爾滋樂曲、輕快而明亮。
藍色一向與海洋、開闊多所聯想，新款Tradition 7047 Tourbillon Waltz腕表，選擇在偏心的金質面盤上賦予藍色，同時加上手工機刻雕花修飾，讓偏心的時間閱讀醒目而直覺，同時一點鐘方向的擺輪框架、10點鐘方向的芝麻鍊也都沾染上了冷凝藍色，和整體岩灰色視覺的對比，當代也富新意；而所謂的「芝麻鍊陀飛輪傳動裝置」，功能在於任何上鍊狀態下可確保動能的穩定傳輸，因此能讓機芯地走時運轉處於穩定狀態、不會過快或過慢，進而維持恆常的精密精準。
由542個零件組成的560型手動上鍊機芯，並搭配了41毫米的鉑金表殼，機芯並具備矽質鈎爪和矽質寶璣游絲，因此具有耐腐蝕、抗磁、抵抗溫差變化的多重優點。在開放性面盤中，將能一覽無遺地欣賞陀飛輪、機芯打磨修飾以及獨特的芝麻鍊結構，訂價則為612萬元，已可向寶璣台北101專賣店、預約鑑賞。
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