小隻馬也能9頭身？Emma Roberts五造型點評 風格0死角

即便是嬌小的女孩也希望能展現修長的比例。美國女星艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）向來以好品味著稱，日前她出席了萬寶龍（Montblanc）於巴黎舉辦的新品派對，除大秀逆天美腿，其ig上也常分享日常穿搭，從居家風格到紅毯般的華麗，堪稱時尚品味0死角。

1991年出生、水瓶座的Emma Roberts過去曾拍攝過電影或影集如《驚聲尖叫4》、《情人節快樂》、《美國恐怖故事》、《玩命直播》。2020年底時她晉身人母角色，小男孩也不時出現在Emma Roberts的社群軟體，同時Emma Roberts依然常保時尚好品味，多變的精彩造型從狂野、典雅、街頭到都會，全方位駕馭得心應手。

例如她曾以黑色蕾絲小洋裝搭配Andrea Wazen的高跟鞋，透明的鞋身與緞帶設計，把性感跟高級感藏在細節裡；另一套街頭感的造型她則穿上雙色連身裙並手持Valentino的Garavani Rockstud Spike包款，包包帶有金屬卯釘的設計可手持、可肩背，散發出迷人的龐克風叛逆氣息。而隨著假日的來臨，日前Emma Roberts則有一套造型穿上Louis Vuitton的緞面條紋洋裝，加上背景的黃色改裝車與衝浪板，讓人好想直奔沙灘。但別以為Emma Roberts只能走高冷路線，某次她與小孩合照時，便以家居服、運動拖鞋搭配Celine的白色膠框太陽眼鏡，任由小孩嬉戲的親切風格，像鄰家小姊姊般大曬親和力。