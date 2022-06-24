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小隻馬也能9頭身？Emma Roberts五造型點評 風格0死角

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Emma Roberts以Louis Vuitton的緞面條紋洋裝搭配銀色鞋款，讓人好想直奔沙灘。圖 / 翻攝自 ig @ emmaroberts
Emma Roberts以Louis Vuitton的緞面條紋洋裝搭配銀色鞋款，讓人好想直奔沙灘。圖 / 翻攝自 ig @ emmaroberts

即便是嬌小的女孩也希望能展現修長的比例。美國女星艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）向來以好品味著稱，日前她出席了萬寶龍（Montblanc）於巴黎舉辦的新品派對，除大秀逆天美腿，其ig上也常分享日常穿搭，從居家風格到紅毯般的華麗，堪稱時尚品味0死角。

1991年出生、水瓶座的Emma Roberts過去曾拍攝過電影或影集如《驚聲尖叫4》、《情人節快樂》、《美國恐怖故事》、《玩命直播》。2020年底時她晉身人母角色，小男孩也不時出現在Emma Roberts的社群軟體，同時Emma Roberts依然常保時尚好品味，多變的精彩造型從狂野、典雅、街頭到都會，全方位駕馭得心應手。

例如她曾以黑色蕾絲小洋裝搭配Andrea Wazen的高跟鞋，透明的鞋身與緞帶設計，把性感跟高級感藏在細節裡；另一套街頭感的造型她則穿上雙色連身裙並手持Valentino的Garavani Rockstud Spike包款，包包帶有金屬卯釘的設計可手持、可肩背，散發出迷人的龐克風叛逆氣息。而隨著假日的來臨，日前Emma Roberts則有一套造型穿上Louis Vuitton的緞面條紋洋裝，加上背景的黃色改裝車與衝浪板，讓人好想直奔沙灘。但別以為Emma Roberts只能走高冷路線，某次她與小孩合照時，便以家居服、運動拖鞋搭配Celine的白色膠框太陽眼鏡，任由小孩嬉戲的親切風格，像鄰家小姊姊般大曬親和力。

而日前她出席萬寶龍（Montblanc）於巴黎舉辦的Extreme 3.0新品派對時，則以一身黑搭配「鞋王」Louboutin的高跟鞋，貼文並大讚「Paris & @montblanc you’re always a good idea」，昨日白天貼出、至今已吸讚30萬次與近千則留言；值得留意的是，出席活動時她手上也使用了萬寶龍新款的Extreme 3.0系列手拿包，包款特色之一在於以交錯、立體的表面線條營造出宛如織品般的紋路圖案，並在不同角度欣賞時都能帶來光影變化，30乘20公分的手拿包，兩側一旦接上皮帶，還能變身隨身的文件小包，台灣訂價18,200元，並預計將在七月時抵達台灣。

Emma Roberts日前出席萬寶龍（Montblanc）於巴黎舉辦新品派對，高腰結合短褲的造型，讓157公分的她也有宛如9頭身的修長氣勢。圖 / 翻攝自 ig @ emmaroberts
Emma Roberts日前出席萬寶龍（Montblanc）於巴黎舉辦新品派對，高腰結合短褲的造型，讓157公分的她也有宛如9頭身的修長氣勢。圖 / 翻攝自 ig @ emmaroberts
Montblanc Extreme 3.0手拿包，18,200元，台灣預計七月到貨。圖 / 翻攝自萬寶龍官方網站
Montblanc Extreme 3.0手拿包，18,200元，台灣預計七月到貨。圖 / 翻攝自萬寶龍官方網站
美國女星艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）向來以好品味著稱，從居家風格到紅毯般的華麗，堪稱時尚品味0死角。圖 / 翻攝自 ig @ emmaroberts（合成圖）
美國女星艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）向來以好品味著稱，從居家風格到紅毯般的華麗，堪稱時尚品味0死角。圖 / 翻攝自 ig @ emmaroberts（合成圖）
除了ig擁有高人氣的1,800萬追蹤人數，Emma Roberts也是秀場常客，例如今年五月時便參加了Louis Vuitton 2023的度假系列發表。圖 / 翻攝自 ig @ emmaroberts
除了ig擁有高人氣的1,800萬追蹤人數，Emma Roberts也是秀場常客，例如今年五月時便參加了Louis Vuitton 2023的度假系列發表。圖 / 翻攝自 ig @ emmaroberts
優雅女人味怎麼營造？Emma Roberts腳上的高跟鞋出自Andrea Wazen，透明的鞋身與緞帶設計，性感、高級感一次擁有。圖 / 翻攝自 ig @ emmaroberts
優雅女人味怎麼營造？Emma Roberts腳上的高跟鞋出自Andrea Wazen，透明的鞋身與緞帶設計，性感、高級感一次擁有。圖 / 翻攝自 ig @ emmaroberts
Emma Roberts今年出席LV 2023 Cruise大秀時，手提的LV Petite Malle包款，訂價18萬4,000元。圖 / Louis Vuitton提供
Emma Roberts今年出席LV 2023 Cruise大秀時，手提的LV Petite Malle包款，訂價18萬4,000元。圖 / Louis Vuitton提供
不做作的親切氣息，也是Emma Roberts的人氣關鍵。圖 / 翻攝自 ig @ emmaroberts
不做作的親切氣息，也是Emma Roberts的人氣關鍵。圖 / 翻攝自 ig @ emmaroberts
Emma Roberts以雙色連身裙搭配Valentino的Garavani包款，散發出街頭的搖滾氣息。圖 / 翻攝自 ig @ emmaroberts
Emma Roberts以雙色連身裙搭配Valentino的Garavani包款，散發出街頭的搖滾氣息。圖 / 翻攝自 ig @ emmaroberts

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