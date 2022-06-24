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Hermes 2023夏季男裝秀明日直播 薄荷綠預告輕快詩意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Hermes的2023夏季男裝秀前導影片已在品牌多個社群或影音平台釋出，大秀則將在台灣時間6月25日晚間9點、全球同步直播。圖 / Hermes提供
Hermes的2023夏季男裝秀前導影片已在品牌多個社群或影音平台釋出，大秀則將在台灣時間6月25日晚間9點、全球同步直播。圖 / Hermes提供

隨著夏日的到來，愛馬仕（Hermes）宣布，將於明日發表2023年夏季男裝系列，本季設計師是由Véronique Nichanian擔當，秀場導演則由Cyril Teste所負責。

其中品牌創意總監Véronique Nichanian自1988年加入Hermes至今已近35年，熟稔於Hermes的風格、哲學與美學；劇場導演Cyril Teste則自2020年開始與Hermes合作，包含2021、2022的春夏或秋冬男裝，皆由Cyril Teste執導、操刀。

在今日釋出的前導預告影片中，模特兒身著長版的拼接運動外套行走於陽光之下，除了陰影在石牆上留下流動的詩意印象，拼接上沙色的薄荷綠色，加上模特兒腳上的涼鞋，似乎也帶出了2023夏日男裝的清爽聯想。目前前導影片已在愛馬仕的Facebook粉絲團、Youtube與Instagram官方帳號釋出，實際大秀則將在台北當地時間6月25日（明日）晚間9點，於各平台同步直播。

愛馬仕 模特兒

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