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暑期將至 新北府中15推親情影展
暑假期間學生放假，有更多與家人互動時間，為增近親子感情，新北府中15推出純真歲月影展，選映多部以家庭親情為題材之國際參展名片，親子共賞一同品味溫馨親情，體悟家人之間的深刻情誼。
主題單元選映由真實事件改編的《艾拉，戰爭下的女兒》，描述隨著韓戰戰火結束，情同父女的土耳其父親與曾短暫收留的韓國女孩兩人於分隔一甲子後，重逢延續跨國籍的真摯父女情。
而榮獲各大國際兒童影展獎項的《爸爸的守護者》，故事從令兩姊妹期待的遠足旅程開始，直到父親失足受傷，描繪姊妹倆克服害怕並相互扶持，完成拯救落難父親的冒險任務。
日本名導是枝裕和執導的坎城影展評審團大獎作品《我的意外爸爸》由魅力型男福山雅治首度挑戰人父角色，演繹因醫院失誤抱錯小孩的兩個家庭，生活價值觀分歧與截然不同的父子相處模式，值得父親節前夕重溫經典。另外還有《浪漫號列車》、《我的超齡男友》及《海邊的朝日與騙子們》等電影。
新北市文化局表示，府中15另舉辦台灣國際兒童影展在新北，將於7月28日至8月7日期間影展開幕片放映《小魔術師的初戀》，以及國際競賽最佳劇情長片的荷蘭電影《我家藏著林布蘭》等6部作品，帶領民眾進入平行宇宙之魔幻國度，每場放映結束後將邀請親職溝通或教養作家與觀眾進行映後對談，促進親子關係。
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