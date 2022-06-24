夏日懶萌代表「拉拉熊」降落全聯 6款實用生活小物換購價79元起

隨著夏季氣溫漸漸升高，許多人都開始犯了懶懶不想動的毛病，而最能代表這種慵懶、療癒氛圍的角色，非「Rilakkuma」拉拉熊莫屬！全聯福利中心繼與「KAKAO FRIENDS」、「櫻桃小丸子」等肖像合作後，首次與日本肖像人氣冠軍「Rilakkuma」拉拉熊合作，趁著冰飲旺季推出飲料冰品積分樂活動，一次獻上6款可愛療癒又實用的小物，只需集滿指定積分就能加價換購。

全聯今年以「夏日慵懶運動趴」為主題，推出包含「輕柔擦手巾」、「USB充電體重機」、「多功能藍牙音箱」、「精油噴霧燈」、「慵懶時光咕咕鐘」等6款小物，每款都超萌超療癒。擦手巾百元以下就能換購，CP值超高；手掌大小的迷你藍牙音箱，操作簡單攜帶野餐露營也很實用；2款造型精油噴霧燈超推薦入手，具備精油噴霧、加濕功能，還有柔和LED光可當小夜燈，全天候療癒身心。即日起至9月15日活動期間，只要持福利卡購買指定飲料、冰品單筆每滿40元即可獲得1拉拉熊積分，只要使用3積分或8積分就可加價換購商品一款，或也可以用8積分免費換品牌指定滿額折價券，包含悅氏、桂格、福樂、瑪氏等。

而全聯今夏也持續引進更多兼具視覺效果與創意美味的冰品讓大家嚐鮮又消暑，像是來自北歐的POLS大尺寸脆皮雪糕、UNDERGROUND桶裝冰淇淋，還有視覺與味覺都超繽紛多層次的泰國樂客思系列甜筒、雪糕等。除了直接到門市挑選，「PXGo!全聯線上購」也推出指定商品與實體門市同享6.9折，更鼓勵消費者使用線上專有的「分批取貨」，趁特價整組買省更多，提前把夏天最愛的飲料冰品備齊，隨心所欲跨店取、分次領，也可轉贈分享給親友。

此外，即日起至7月7日推出「迎夏READY購！」限時加碼活動，任選購買輕食點心、飲料冰品、涼夏沐浴、換季家電、大牌保養、保健營養食品等6大類別指定商品，並使用PX Pay支付，單筆消費滿600元以上贈8%福利點、滿1,200元以上贈10%福利點。不想出門的消費者，「全聯小時達」即日起至7月7日輸入優惠券代碼「FUN180」單筆消費滿888元可折抵180元。