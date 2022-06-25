你勁歌熱舞了嗎？那些你不能錯過的印度電影！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「熱門印度電影」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大印度電影網路聲量排行。

提到印度電影，許多人便會聯想到鮮豔浮誇的色調、大量勁歌熱舞的場面，印度龐大的電影產業更創下許多紀錄，如每年出產的電影數量與出售的電影票量皆位居世界第一，近年來也推出不少轟動全球，兼具藝術性、原創性、娛樂性的佳作，而究竟哪些印度電影最受網友熱議？以下就一起來看看吧！

「孟買女帝」攻佔Netflix榜單第一名 「三個傻瓜」經典依舊不容錯過

網友熱議7大印度電影 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友近期對「印度電影」的相關討論，能發現「孟買女帝」拿下聲量排行榜單第一名。近期於Netflix上映的「孟買女帝」，剛播出便衝上平台排行榜冠軍，改編自真人真事，講述印度少女被賣到妓院，搖身一變成為呼風喚雨的黑手黨女王，緊湊刺激的劇情引發網上熱議，有網友提問「大家看《孟買女帝》了沒？」，引來諸多正面評價，如「一貫的寶萊塢模式，劇情蠻不錯的」、「女主角很有魅力~~被圈粉」。

而榜上第二名的「三個傻瓜」，儘管是13年前的作品，幽默詼諧卻又不失深度的劇情仍時常被網友拿來討論，近日就有人詢問「三個傻瓜的價值觀真的正確嗎」，表示看到很多人對本片一面倒的讚譽，但認為「這部片刻意放大主角方的正確性，並且把書呆子方醜化了」，不同的觀點引發熱議，就有網友表示「的確是過於理想化的劇情」，然而也有人持另種看法，如「這部片批判的是印度教育與社會體制」等。

而榜單中的「我和我的冠軍女兒」也備受討論，改編自真實運動選手傳記，且拿下全球票房冠軍，熱血勵志的劇情讓網友欲罷不能，表示「好看到我連續看兩次」、「看了十幾次，歌也很振奮人心」；至於「心中的小星星」也是不少人心中的經典，溫馨感人的劇情讓網友感嘆「這部我不管看幾次都會哭」。另外，印度的特效電影亦不容錯過，如有印度版超人稱號的「奇魔俠」，以及獲封零負評印度版魔戒的「巴霍巴利王」，都是備受網友喜愛的作品。

榜單中獲得網友熱議的七部熱門印度電影，有哪部成功擄獲你的心呢？快將這些作品加入待看片單，體驗寶萊塢式熱情詼諧的歌舞電影吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》