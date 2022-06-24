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北流暑假好好玩！今夏必看高畑勲展、超人氣老物市集蚤之市

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臺北流行音樂中心首波強檔展覽吉卜力動畫大師-高畑勲展首次移師海外。圖／聯合數位文創提供
臺北流行音樂中心首波強檔展覽吉卜力動畫大師-高畑勲展首次移師海外。圖／聯合數位文創提供

這次特別網羅數攤二手黑膠唱片、卡帶、CD、音響、留聲機等攤位。圖／臺北流行音樂中心提供
這次特別網羅數攤二手黑膠唱片、卡帶、CD、音響、留聲機等攤位。圖／臺北流行音樂中心提供

暑假來臨，臺北流行音樂中心首波強檔展覽吉卜力動畫大師-高畑勲展首次移師海外，唯一一站就在臺北流行音樂中心文化館，經典作品「螢火蟲之墓」、「平城貍合戰」、「兒時的點點滴滴」、「輝耀姬物語」、等知名吉卜力系列動畫作品共展出近2千件。

首周末就吸引數千人觀展，好評不斷，為了讓民眾享受看展的樂趣之外，臺北流行音樂中心文化館趁勝追擊週週舉辦多場市集活動，知名老物市集臺北蚤之市市集本周登場，挖寶不用飛出國，首次與臺北流行音樂中心合作市集活動，以音樂為主題，除了蚤之市原有特色攤位古著、古雜物、古家具等，這次特別網羅數攤二手黑膠唱片、卡帶、CD、音響、留聲機等攤位，特別邀請失戀排行榜、感傷唱片行、喬治的黑膠唱片行、澤田古物等復古音樂代表現場助陣，就是要帶大家沉浸復古懷舊氛圍。

超人氣老物市集，老物迷挖寶第一品牌蚤之市市集 ，等你來挖寶！圖／臺北流行音樂中心提供
超人氣老物市集，老物迷挖寶第一品牌蚤之市市集 ，等你來挖寶！圖／臺北流行音樂中心提供

蚤之市自開辦以來的市集風格，品牌特色都相當精準明確，這次市集也是準備好要吸引更多資深文青和資深樂迷一起來挖寶，值得注意的是，這次市集也以80年代為主題舉辦迷幻實驗音樂特別企劃邀請充滿實驗色彩的Tile Shop Monologue，現場也將帶來不尋常的音色與節奏進行一項音樂實驗計畫。

這次市集也以80年代為主題舉辦迷幻實驗音樂特別企劃。圖／臺北流行音樂中心提供
這次市集也以80年代為主題舉辦迷幻實驗音樂特別企劃。圖／臺北流行音樂中心提供

臺北流行音樂中心也希望未來能夠引進更多元活動豐富商圈生活也讓民眾在臺北流行音樂中心可以體驗更多不同的活動。

吉卜力動畫大師—高畑勲展

展覽日期：2022/6/18 (六)～ 2022/9/25 (日)

展覽地點：臺北流行音樂中心文化館二樓特展廳（臺北市南港區市民大道 8 段 99 號）

營業時間：每日10:00 - 18:00（17:30 停止售票及入場）

服務專線：02-7721-6955 #2 (周一至周日09:00~18:00)

蚤之市 第十五回

活動日期：2022/6/24 (五)～ 2022/6/26 (日)

活動地點：臺北流行音樂中心 南基地戶外廣場（臺北市南港區市民大道 8 段 99 號）

營業時間：每日11:00 - 19:00

動畫 吉卜力 北市

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