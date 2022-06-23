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台北國際食品展「嘉市館」匯集15家超強好店 名單曝光

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
台北國際食品展的「嘉義市館（攤位號S0524）」共15家特色店家，市長黃敏惠（中）參觀店家攤位。圖／嘉義市政府提供
台北國際食品展的「嘉義市館（攤位號S0524）」共15家特色店家，市長黃敏惠（中）參觀店家攤位。圖／嘉義市政府提供

2022台北國際食品展昨起在南港世貿展覽館為期4天，「嘉義市館（攤位號S0524）」有傳統手工釀製的義興醬業、各式口味的小夫妻拌麵等15家特色店，市長黃敏惠率隊並當宣傳大使，表示產品當像是為家人般地精心製作，包裝精美、嚴選健康食材、研發獨特口味，推廣嘉市的城市品牌。

市府指出，嘉市15家特色業者，包含在嘉義傳承3代，堅持70年傳統手工釀製工法的「義興醬業」；以「料理不用大功夫，也能輕鬆小幸福」的精神創新研發各式口味的「小夫妻拌麵」；以傳統製法並選用台農57號地瓜，生產最能代表台灣食物-金薯片的「薯職人食品商店」；以頂級玉米雞淬煉，生產最濃醇鮮甜滴雞精的「嘉竹商行」；以兄弟共同開發烘焙，訴求一個口味、一個故事的「方塊吐司」；以阿里山特有環境所孕育出的在地好茶的「斐園茶莊」；以使用嘉義阿里山黑豬、雲林紅土鹹鴨蛋及萬丹紅豆沙的知名烘焙王「聖保羅Q餅」；還有具產銷履歷並生產健康優質幸福嘉義米的「嘉義市農會」。

另有7家業者為首次參展，包括擁有啤酒花香醇、鴨油氣味及白胡椒嗆辣口感的「阿榮師啤酒鴨」；運用在地食材仙桃所研發並獲獎的「拍拍泡芙」；以推廣好咖啡並販售咖啡精品伴手禮盒的「Evie's Cafe'伊米咖啡」；選用雲林栽種，夠酥脆又能吃到地瓜香甜的地瓜娜娜「長圓食品」；以製造銷售農產加工品脆蛋捲、低溫烘焙果乾、農特產及文創等商品的「日日好農」；傳承三代獨門醬汁，傳遞台灣味經典小吃的「阿潘肉包」；以及集結嘉義火雞肉、台灣豬肉與台灣人記憶中美好味道的「初心者肉舖」。

市府也說，除了嘉市館，參加農糧署台灣館的統百食品阿久師是台灣米點心的專家，以及經濟部OTOP館的渼橘客、獨立設館大東羊食品、老楊方塊酥、莊家雪花方塊酥等，都是嘉市的代表業者。

黃敏惠指出，疫情最嚴峻、物價變動最劇烈的此時此刻，更要凝聚起來，協助在地業者爭取曝光通路與銷售管道；市府建設處長田長沛說，好店不只是曝光，更要利用這個機會接洽各大通路商，搶到訂單。

台北國際食品展的「嘉義市館（攤位號S0524）」共15家特色店家，市長黃敏惠（中）參觀店家攤位。圖／嘉義市政府提供
台北國際食品展的「嘉義市館（攤位號S0524）」共15家特色店家，市長黃敏惠（中）參觀店家攤位。圖／嘉義市政府提供
台北國際食品展的「嘉義市館（攤位號S0524）」共15家特色店家，市長黃敏惠（右）參觀店家攤位。圖／嘉義市政府提供
台北國際食品展的「嘉義市館（攤位號S0524）」共15家特色店家，市長黃敏惠（右）參觀店家攤位。圖／嘉義市政府提供
台北國際食品展的「嘉義市館（攤位號S0524）」共15家特色店家，市長黃敏惠（前排左）參觀店家攤位。圖／嘉義市政府提供圖／嘉義市政府提供
台北國際食品展的「嘉義市館（攤位號S0524）」共15家特色店家，市長黃敏惠（前排左）參觀店家攤位。圖／嘉義市政府提供圖／嘉義市政府提供
台北國際食品展的「嘉義市館（攤位號S0524）」共15家特色店家。圖／嘉義市政府提供
台北國際食品展的「嘉義市館（攤位號S0524）」共15家特色店家。圖／嘉義市政府提供
台北國際食品展的「嘉義市館（攤位號S0524）」共15家特色店家，市長黃敏惠（右二）參觀店家攤位。圖／嘉義市政府提供
台北國際食品展的「嘉義市館（攤位號S0524）」共15家特色店家，市長黃敏惠（右二）參觀店家攤位。圖／嘉義市政府提供

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