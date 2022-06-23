從媽媽的蝸牛料理出發 張恩滿入選德卡塞爾文件展十大

五年一度的德國卡塞爾文件展（Kassel documenta）自6月18日展至9月25日。台灣藝術家張恩滿獲邀參與，在文化部駐德國代表處文化組支持下，即日起於卡塞爾市區富爾達（Fulda）河面展示作品《蝸牛的漂浮系統》。這是她以「非洲大蝸牛」為主題所創作的系列作品之一，從台灣原住民族面對入侵物種的態度，進一步回應本屆文件展後殖民主義的議題。此作獲德國重要藝文期刊《Monopol》選為本屆文件展10大必訪展件，並獲德國第一電視台（Das Erste）於「ttt（titel, thesen, temperamente）」節目中，以五分鐘篇幅專題報導。

駐德國代表處文化組表示，《蝸牛的漂浮系統》自預展期間即受多方關注，張恩滿以自身排灣族人的身分，用「非洲大蝸牛」為主題演繹了訪談、飲食文化、花窗彩繪、影片、十字繡、植物標本等創作形式。從排灣族母親的蝸牛料理出發，爬梳台灣原住民族與台灣這塊土地，以及與世界的關係。其作品

《蝸牛的漂浮系統》巧妙地運用文件展所在地卡塞爾市的地理環境與生態背景，打造了形似蝸牛的螺層殼體的候船室及一艘船屋。候船室屋頂以台灣構樹樹葉為主題彩繪玻璃蓋覆，以構樹能洗滌蝸牛黏液的特性象徵地淨化參觀者，船屋則是以木作骨架及彩繪玻璃裝飾，於展會期間定期航行在富爾達河上，其他時間則是停泊在河畔，創造了一座融入地景的展件。

張恩滿亦邀請到兩名策展人鄒婷與王韓芳，以蝸牛系列作品編彙了一項「入侵計畫」（Project Invasion），建立一個以關鍵字和場景為主導的地圖網站暨線上展覽平台，於卡塞爾市公共空間與其他展場設立QR碼，讓來自不同入口的觀眾探索、進入地圖網站，以呼應此系列作品關注的文化轉化與解殖企圖。

1955年開辦的卡塞爾文件展，與威尼斯雙年展、巴西聖保羅雙年展並列為世界三大展覽，為全球當代藝術指標盛會。今年台灣原住民藝術家張恩滿受邀展出，是臺灣自林壽宇參加第3屆（1964）、曾御欽參加第12屆（2007）後，再有台灣藝術家參展。本次文件展除張恩滿受邀參展以外，另有羅仕東、李依佩（細着藝術）、斯卡托德合作社等三組台灣藝術家受到國藝會支持，分別與泰國及印尼藝術家合作前往卡塞爾參展。