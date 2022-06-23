桃紅西裝搭粉色系輕珠寶 郭雪芙萌值破表

珠寶其實不總是女性的專利，只要簡單的幾何輪廓、不同的設計或寶石加持，也能為全身造型帶出風格亮點。郭雪芙、林柏宏兩人近期不約而同先後戴上Qeelin的Wulu系列珠寶，前者加上了粉紅色系寶石、後者則以簡約的黑白搭配，讓造型閃耀而搶眼、無分性別。

郭雪芙去年演出Netflix上《華燈初上》受到各方關心，日前再與陳柏霖合體、演出新戲《正義的算法》，可於Disney+影音串流平台上欣賞。日前宣傳記者會上，郭雪芙除了以搶眼桃紅色長版西裝出席，更配戴上Qeelin鑲有粉紅色蛋白石的18K玫瑰金Wulu鑽石戒指與同系列項鍊，紅唇搭配戒指，好氣色指數瞬間大增。

而林柏宏除了演技出色，日前則出任本屆金穗獎評審、並在instagram發表感性長文，「導演拍出細微的心思那就會有光，演員演出角色所以難以言喻的狀態那也有光，身為觀眾，在影像中看見不熟悉的世界、看見熟悉的自己，那都是光。」