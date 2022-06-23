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蝦皮購物「6.25商城狂購節」百大品牌迎暑假最低25折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「6.25商城狂購節」百大品牌祭最低25折起優惠，預領免運券可抽iPhone 13，6月25日當天下單再抽萬元家電。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「6.25商城狂購節」百大品牌祭最低25折起優惠，預領免運券可抽iPhone 13，6月25日當天下單再抽萬元家電。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物自上月公布蝦皮商城「品牌旗艦店」識別全面升級、入駐品牌數突破新里程碑後，為延續旺盛買氣，蝦皮商城力邀植村秀、施華洛世奇兩大國際級品牌正式進駐品牌旗艦店，「6.25商城狂購節」獻上獨家販售的植村秀4大明星保養優惠價組合，施華洛世奇更祭出開幕期間全館6折起、並提供消費滿8,800元即送價值1,500元珠寶盒。

蝦皮商城「品牌旗艦店」再注新血，植村秀、施華洛世奇進駐開館，更將在「6.25商城狂購節」獻上獨家限定好康。植村秀開館慶6月25日當天推出夏日底妝決勝密寶「無極限底妝發燒組（霧光）」，限時優惠價1,800元、最低下殺7折起，「柚子潔顏油超值組」7折起，再加碼滿千折百優惠活動。施華洛世奇即日起至6月25日開幕期間，全館消費滿8,800元送超值珠寶盒，關注品牌即領折價券100元、再抽品牌雨傘，還有全館消費滿4,000元回饋12%蝦幣。

迎接暑期來臨，「6.25商城狂購節」另攜手百大知名品牌聯手打造夏日避暑優惠慶典，除了祭出「商城299元免運」、「商城85折起」、「品牌旗艦店25折起」等優惠，還準備了宅家避暑任務活動，6月25日當天下單滿額抽萬元家電，小米空氣淨化器4 Lite、禾聯變頻分離式冷氣等熱門商品只送不賣。6月24日前預領免運券還有機會抽價值25,900元的iPhone 13。

蝦皮購物「6.25商城狂購節」攜手小米、tokuyo、Roborock、Panasonic、LANCOME、雅詩蘭黛等品牌祭出8大精選時段瘋搶。6月25日凌晨0點原價22,900元的10.9吋「iPad Air 5」下殺25折限時活動價5,725元；雙層扇葉設計的「Xiaomi智慧直流變頻電風扇2」6月25日凌晨1點限時活動價749元；具有銀離子抑菌功能的「Panasonic雙門鋼板冰箱」6月25日上午10點限時活動價2萬元有找；6月25日晚上10點「LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露」限時活動價1,495元。

施華洛世奇進駐蝦皮購物「品牌旗艦店」，即日起至6月25日開幕期間全館優惠6折起。圖／蝦皮購物提供
施華洛世奇進駐蝦皮購物「品牌旗艦店」，即日起至6月25日開幕期間全館優惠6折起。圖／蝦皮購物提供
植村秀進駐蝦皮商城「品牌旗艦店」，6月25日推出「植村秀無極限底妝發燒組（霧光）」限時優惠價1,800元。圖／蝦皮購物提供
植村秀進駐蝦皮商城「品牌旗艦店」，6月25日推出「植村秀無極限底妝發燒組（霧光）」限時優惠價1,800元。圖／蝦皮購物提供

品牌 植村秀 蝦皮購物

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