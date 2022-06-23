蝦皮購物「6.25商城狂購節」百大品牌迎暑假最低25折起

蝦皮購物自上月公布蝦皮商城「品牌旗艦店」識別全面升級、入駐品牌數突破新里程碑後，為延續旺盛買氣，蝦皮商城力邀植村秀、施華洛世奇兩大國際級品牌正式進駐品牌旗艦店，「6.25商城狂購節」獻上獨家販售的植村秀4大明星保養優惠價組合，施華洛世奇更祭出開幕期間全館6折起、並提供消費滿8,800元即送價值1,500元珠寶盒。

蝦皮商城「品牌旗艦店」再注新血，植村秀、施華洛世奇進駐開館，更將在「6.25商城狂購節」獻上獨家限定好康。植村秀開館慶6月25日當天推出夏日底妝決勝密寶「無極限底妝發燒組（霧光）」，限時優惠價1,800元、最低下殺7折起，「柚子潔顏油超值組」7折起，再加碼滿千折百優惠活動。施華洛世奇即日起至6月25日開幕期間，全館消費滿8,800元送超值珠寶盒，關注品牌即領折價券100元、再抽品牌雨傘，還有全館消費滿4,000元回饋12%蝦幣。

迎接暑期來臨，「6.25商城狂購節」另攜手百大知名品牌聯手打造夏日避暑優惠慶典，除了祭出「商城299元免運」、「商城85折起」、「品牌旗艦店25折起」等優惠，還準備了宅家避暑任務活動，6月25日當天下單滿額抽萬元家電，小米空氣淨化器4 Lite、禾聯變頻分離式冷氣等熱門商品只送不賣。6月24日前預領免運券還有機會抽價值25,900元的iPhone 13。