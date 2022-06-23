林敬倫、魏如昀現身站台！ASICS台北旗艦店再開幕

早在十餘年前ASICS就看好了運動風氣將起，因此提前佈局，2010年就在今日東區商圈，打造台灣第一家，也是大中華地區首家品牌旗艦店。走過12個年頭，又經歷了購物人流移轉，但ASICS台北旗艦店卻依舊矗立在原本據點，儼然成為東區地標之一。而為了迎合潮流變化，ASICS亦在今年斥資改裝，一掃過去以科技感為主的風格，搖身成為明亮又寬敞的購物空間。

ASICS台北旗艦店重新開幕時，邀請品牌形象大使林敬倫、歌手魏如昀和運動選手陳建禎與盧俊翔等人現身站台。林敬倫表示，自己私下穿搭超隨興，因為長時間都在運動，挑選服裝時，都以「舒適」為主要目的，對於流行或時尚元素，沒太多研究，直說「只要帥就好了」，認為ASICS無論服裝或鞋款，都容易穿戴出門。而魏如昀在參與ASICS活動時，則透露每日穿搭都會參考星座運勢的幸運色，以及潮牌經營者的造型，因為「能快速的有靈感」。魏如昀自招平日的服裝風格，比較中性，所以她就以帶有浮世繪特色的ASICS logo T恤搭配丹寧褲與健行帽現身，簡單又有型。

歌手魏如昀現身站台ASICS台北旗艦店重新開幕。記者李政龍／攝影

重新開幕的ASICS台北旗艦店，使用目前全球統一的視覺形象來打造店裝，以日式簡約搭配明亮開放個格局為特色。走進一樓馬上就能感受到改變，ASICS將最主力的跑鞋系列，獨立成一區，讓消費者能將所有款式一覽無遺，迅速的找到合適鞋款。而原本略微陰暗的地下一樓，也被品牌規劃成童裝專屬區域與親子共玩區；走上二樓則是包含運動時尚與籃球、排球或網球等系列服飾與配件，以及潮流人士最愛的聯名鞋款，動態足測都能在這一樓面。

林敬倫現身站台ASICS台北旗艦店重新開幕。記者李政龍／攝影

台灣ASICS表示，這是全台第一家以新風格形象為店裝的門市，未來也會陸續的讓其他路邊店，也換上新貌。還提到，常說東區商圈蕭條，但在實際在銷售上卻還是連年都有成長，因此看好未來，才會在疫情期間加碼改裝旗艦店，讓消費者有更舒適購物體驗。

林敬倫現身站台ASICS台北旗艦店重新開幕。記者李政龍／攝影

歌手魏如昀現身站台ASICS台北旗艦店重新開幕。記者李政龍／攝影

重新開幕的ASICS台北旗艦店，使用目前全球統一的視覺形象來打造店裝，以日式簡約搭配明亮開放個格局為特色。圖／ASICS提供

ASICS台北旗艦店二樓則是包含運動時尚與籃球、排球或網球等系列服飾與配件。圖／ASICS提供