影／優人神鼓 《轉山》用5G異地共演 困難度超乎想像
優人神鼓《轉山》新作下午舉行發表記者會，透過攝影機拍下位於金瓜石亙古劇場的壯闊岩壁、藏傳金剛舞的諸佛護法、蓮師化身，以異地共演方式，藉由5G網路傳輸技術傳送到國家劇院的舞台上，讓觀眾同時看到眼前的舞臺與金瓜石地質公園，當下兩地演員於虛實景象間的同步互動，呈現科技在真實展演中，可架構出虛實融合之多次元空間感受。優人神鼓創辦人暨導演劉若瑀表示透過5G異地共演的表演，在沒電的金瓜石地質公園傳輸表演到國家劇院，在執行上的困難度，超乎我們的想像。《轉山》新作緣起於2002年優人神鼓《金剛心》新作結束後，創辦人劉若瑀領全團前往西藏岡仁波齊朝聖，途經險峻山路、荒蕪高原及眾多朝聖者們，讓劉若瑀開始思考神的存在、思考人的內在與大自然之間是否存在某種無法割捨的臍帶，大自然給予人類的又是一種什麼樣的力量？。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言