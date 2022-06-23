影／優人神鼓 《轉山》用5G異地共演 困難度超乎想像

優人神鼓《轉山》新作下午舉行發表記者會，透過攝影機拍下位於金瓜石亙古劇場的壯闊岩壁、藏傳金剛舞的諸佛護法、蓮師化身，以異地共演方式，藉由5G網路傳輸技術傳送到國家劇院的舞台上，讓觀眾同時看到眼前的舞臺與金瓜石地質公園，當下兩地演員於虛實景象間的同步互動，呈現科技在真實展演中，可架構出虛實融合之多次元空間感受。優人神鼓創辦人暨導演劉若瑀表示透過5G異地共演的表演，在沒電的金瓜石地質公園傳輸表演到國家劇院，在執行上的困難度，超乎我們的想像。《轉山》新作緣起於2002年優人神鼓《金剛心》新作結束後，創辦人劉若瑀領全團前往西藏岡仁波齊朝聖，途經險峻山路、荒蕪高原及眾多朝聖者們，讓劉若瑀開始思考神的存在、思考人的內在與大自然之間是否存在某種無法割捨的臍帶，大自然給予人類的又是一種什麼樣的力量？。 優人神鼓《轉山》新作下午舉行發表記者會，2002年優人神鼓《金剛心》新作結束後，創辦人劉若瑀（圖）領全團前往西藏岡仁波齊朝聖，途經險峻山路、荒蕪高原及眾多朝聖者們，在劉若瑀心中留下深刻印象。劉若瑀開始思考神的存在、思考人的內在與大自然之間是否存在某種無法割捨的臍帶，大自然給予人類的又是一種什麼樣的力量？。記者蘇健忠／攝影 優人神鼓《轉山》新作下午舉行發表記者會，2002年優人神鼓《金剛心》新作結束後，創辦人劉若瑀領全團前往西藏岡仁波齊朝聖，途經險峻山路、荒蕪高原及眾多朝聖者們，在劉若瑀心中留下深刻印象。記者蘇健忠／攝影 優人神鼓《轉山》新作下午舉行發表記者會，2002年優人神鼓《金剛心》新作結束後，創辦人劉若瑀領全團前往西藏岡仁波齊朝聖，劉若瑀開始思考神的存在、思考人的內在與大自然之間是否存在某種無法割捨的臍帶，大自然給予人類的又是一種什麼樣的力量？。記者蘇健忠／攝影