韓劇最夯愛馬仕Heure H腕表全新換裝！酷黑鈦超有型
以愛馬仕（Hermes）品牌起始第一個字母H大寫為標誌的Heure H腕表，是近年來韓劇中出鏡率最高的高辨識度表款。設計師Philippe Mouquet於1996年提出了一個獨特的想法：俏皮趣味地用字母來捕捉時間並置入框架中 – 這個幽默與大膽的創意，讓Heure H 不僅僅是一只腕表，更成為一個不斷隨著時代演進、始終清新和充滿活力的標誌。
如今，全新的Heure H 腕表首次以輕盈堅固的外貌展現現代精緻的設計風格，搭載愛馬仕自製機械機芯。大尺寸方形的表殼以鈦金屬打造，並細緻裝飾上不同的修飾打磨：絲紋打磨黑色的中央表盤與緞面處理的時標數字圈，營造對比與輕盈的視覺效果，並裝飾灰色轉印阿拉伯數字。深邃的黑色和灰色溫和卻充滿活力，彰顯整體比例的平衡。腕表搭載愛馬仕自製 H1912自動上鍊機械機芯，配黑色Barenia小牛皮快拆表帶，以材質和細節展現時間的獨特性。
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