豔陽、藍天與大海！香奈兒夏日海灘假期限量指彩想全包

炙熱的夏天到來，在還無法自由出國的時間中，總讓人想前往有著藍天、豔陽的大海，盡情享受清涼的夏日風情。香奈兒也以此為靈感，推出夏日海灘假期系列的限量指彩，共有全新6種色選，以及護甲產品，讓女人呵護雙手指尖之餘，更能呼應燦爛氛圍。

迎接盛夏來臨，香奈兒夏季限量指彩的6款新色，以粉嫩色調如紫藕色、綠色與紫丁香色，象徵映照出大海上的光芒，以及拍打上岸的乳白色浪花泡沫，海灘上的貝殼漾出的精緻玫瑰色珠光，以及豐盛海底世界的珊瑚透出柔橘色，更分別以海灘周遭為靈感取名，如落日代表粉橘玫瑰、雪糕為微透白、沙灘則是粉裸淺橘、貝殼象徵粉嫩紫丁香色、珊瑚是溫柔珊瑚橘、薄荷為代表振奮的開心果綠。