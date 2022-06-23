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豔陽、藍天與大海！香奈兒夏日海灘假期限量指彩想全包

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒夏日海灘假期系列限量指彩，模特兒指尖使用為#935薄荷。圖／香奈兒提供
香奈兒夏日海灘假期系列限量指彩，模特兒指尖使用為#935薄荷。圖／香奈兒提供

炙熱的夏天到來，在還無法自由出國的時間中，總讓人想前往有著藍天、豔陽的大海，盡情享受清涼的夏日風情。香奈兒也以此為靈感，推出夏日海灘假期系列的限量指彩，共有全新6種色選，以及護甲產品，讓女人呵護雙手指尖之餘，更能呼應燦爛氛圍。

迎接盛夏來臨，香奈兒夏季限量指彩的6款新色，以粉嫩色調如紫藕色、綠色與紫丁香色，象徵映照出大海上的光芒，以及拍打上岸的乳白色浪花泡沫，海灘上的貝殼漾出的精緻玫瑰色珠光，以及豐盛海底世界的珊瑚透出柔橘色，更分別以海灘周遭為靈感取名，如落日代表粉橘玫瑰、雪糕為微透白、沙灘則是粉裸淺橘、貝殼象徵粉嫩紫丁香色、珊瑚是溫柔珊瑚橘、薄荷為代表振奮的開心果綠。

女人的指尖，除了指彩彰顯千變萬化的風格外，更要注重保養，山茶花指緣修護精華可作為保養指尖的第一步，能夠潤澤指緣角質，一擦上能轉化為保養滋養油，不黏膩並能推除指緣角質；再使用限量的山茶花基底護甲油，能為指甲提供保護膜，並強化韌度，撫平甲面紋路，更能成為上指彩前的打底，接著能使用時尚恆彩指甲油上色，若希望增加凝膠光感，可擦上快乾增色護甲凝膠為指彩護色。

香奈兒夏日海灘假期系列限量指彩，模特兒指尖使用為#931貝殼。圖／香奈兒提供
香奈兒夏日海灘假期系列限量指彩，模特兒指尖使用為#931貝殼。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚恆彩指甲油，推出夏日海灘假期限量系列，全新六色各全新六色各920元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚恆彩指甲油，推出夏日海灘假期限量系列，全新六色各全新六色各920元。圖／香奈兒提供
香奈兒夏日海灘假期手部護理系列，左為香奈兒山茶花指緣修護精華1,050元、右為香奈兒山茶花基底護甲油1,050元。圖／香奈兒提供
香奈兒夏日海灘假期手部護理系列，左為香奈兒山茶花指緣修護精華1,050元、右為香奈兒山茶花基底護甲油1,050元。圖／香奈兒提供
香奈兒夏日海灘假期系列限量指彩，模特兒使用為#929 沙灘。圖／香奈兒提供
香奈兒夏日海灘假期系列限量指彩，模特兒使用為#929 沙灘。圖／香奈兒提供
香奈兒夏日海灘假期系列限量指彩，模特兒指尖使用為#931貝殼、腳指使用#927雪糕。圖／香奈兒提供
香奈兒夏日海灘假期系列限量指彩，模特兒指尖使用為#931貝殼、腳指使用#927雪糕。圖／香奈兒提供
香奈兒夏日海灘假期系列限量指彩，模特兒指尖使用為#925落日。圖／香奈兒提供
香奈兒夏日海灘假期系列限量指彩，模特兒指尖使用為#925落日。圖／香奈兒提供

珊瑚 香奈兒

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