聽新聞
test
0:00 / 0:00
豔陽、藍天與大海！香奈兒夏日海灘假期限量指彩想全包
炙熱的夏天到來，在還無法自由出國的時間中，總讓人想前往有著藍天、豔陽的大海，盡情享受清涼的夏日風情。香奈兒也以此為靈感，推出夏日海灘假期系列的限量指彩，共有全新6種色選，以及護甲產品，讓女人呵護雙手指尖之餘，更能呼應燦爛氛圍。
迎接盛夏來臨，香奈兒夏季限量指彩的6款新色，以粉嫩色調如紫藕色、綠色與紫丁香色，象徵映照出大海上的光芒，以及拍打上岸的乳白色浪花泡沫，海灘上的貝殼漾出的精緻玫瑰色珠光，以及豐盛海底世界的珊瑚透出柔橘色，更分別以海灘周遭為靈感取名，如落日代表粉橘玫瑰、雪糕為微透白、沙灘則是粉裸淺橘、貝殼象徵粉嫩紫丁香色、珊瑚是溫柔珊瑚橘、薄荷為代表振奮的開心果綠。
女人的指尖，除了指彩彰顯千變萬化的風格外，更要注重保養，山茶花指緣修護精華可作為保養指尖的第一步，能夠潤澤指緣角質，一擦上能轉化為保養滋養油，不黏膩並能推除指緣角質；再使用限量的山茶花基底護甲油，能為指甲提供保護膜，並強化韌度，撫平甲面紋路，更能成為上指彩前的打底，接著能使用時尚恆彩指甲油上色，若希望增加凝膠光感，可擦上快乾增色護甲凝膠為指彩護色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言