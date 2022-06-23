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大啖海鮮迎夏日！煙波飯店集團推一泊二饗住房專案

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導
煙波集團「鮮跳上桌，食時令、住豪好」新竹湖濱館－豪饗套餐。業者／提供
煙波集團「鮮跳上桌，食時令、住豪好」新竹湖濱館－豪饗套餐。業者／提供

炎炎夏日，也是海鮮盛產的季節，煙波集團將自7月1日推出「鮮跳上桌，食時令、住豪好—一泊二饗」住房專案，蒐羅四季盛產海味入饌，以「新鮮船釣小卷」及「日本廣島牡蠣」為主食材，於各館飯店研製專屬獨門套餐，另為套餐增添更多味蕾層次，再以「特選和牛」以「滷、燉、燴」三種烹調手法擇一搭配主食材味型，演繹多種的味覺饗宴，豐裕的海陸盛宴一次到味！

這項住房專案於即日起開放預定，入住期間為2022年7月1日至9月30日，以多種房型搭配各館獨門「就饗」、「豪饗」及「超饗」套餐，讓旅客入住飯店也能大啖四季海鮮。

「鮮跳上桌，食時令、住豪好—一泊二饗」住房專案，於煙波集團旗下各館推出「就饗」、「豪饗」及「超饗」三種套餐等級，其中「豪饗」套餐的菜品內容為主打海味特色料理。新竹湖濱館「酥炸廣島牡蠣」麵衣薄脆、牡蠣鮮嫩肥美，咬下後流瀉飽滿熱汁。「鮮味小卷味噌汁」以順昌味噌及信州味噌作基底，再用第三種溫和白味噌帶出湯頭中小卷的鮮甜海味，讓人一口接一口！搭配早鳥官網優惠，雙人房一泊二饗4,371元起。

台南館「阿瑪菲船釣小卷沙拉」將整尾小卷烤至外皮粉嫩微焦，口感Q厚彈牙，擠上些許黃檸檬轉換味型，提升清爽鮮味，滿足識味的旅人，雙人房一泊二饗早鳥優惠價3,813元起。

花蓮館「酥炸廣島牡蠣佐洛神花醬」以微酸洛神花醬提出廣島牡蠣的濃郁鮮甜，爽口開胃！搭配雙人房一泊二饗早鳥優惠價3,813元起。蘇澳四季雙泉館「船釣小卷米粉湯」豪氣放入小卷、嚴選鮮蝦、時令鮮魚等大量海鮮，Q彈順口的米粉挾帶濃厚海味瞬吸入口，令人銷魂難忘，雙人房一泊二饗早鳥優惠價5,208元起。

宜蘭館「酥炸廣島牡蠣金棗沙拉佐柚香醋醬」以宜蘭特產金棗點綴，製成清爽沙拉，將牡蠣的原汁原味完美呈現，雙人房一泊二饗早鳥優惠價3,813元起。花時間-宜蘭傳藝「船釣小卷煨蘭陽西魯肉」特選新鮮船釣小卷與西魯肉一同煨煮，將蔬菜的甘甜與小卷的鮮味完美融合，雙人房一泊二饗早鳥優惠價4,371元起。

該專案唯一的當館限定頂級組合：花蓮太魯閣—沁海館「超饗」套餐，以晨曦樓中樓套房及沁海陽台套房為搭配房型。菜品內容中的「酸菜牡蠣」以在地新城酸菜中獨特的醃漬酸味來呈現牡蠣的甘鮮，軟嫩彈口的飽滿肉質加上酸菜紮實脆口的咬感，讓整體味蕾極驚艷。

另加碼「鮮蒸龍蝦佐刺蔥醬」肥碩的龍蝦不過多調味，搭以原民香料特產「刺蔥」提味，飽水度較少的龍蝦肉厚實有彈性，加上刺蔥清甜的柑橘味，惹味香口、鮮甜於舌間舒展，令人回味。其晨曦樓中樓套房一泊二饗早鳥優惠價2萬4,200元起。

煙波集團「鮮跳上桌，食時令、住豪好」情境圖。業者／提供
煙波集團「鮮跳上桌，食時令、住豪好」情境圖。業者／提供
煙波集團「鮮跳上桌，食時令、住豪好」花時間—宜蘭傳藝—豪饗套餐。業者／提供
煙波集團「鮮跳上桌，食時令、住豪好」花時間—宜蘭傳藝—豪饗套餐。業者／提供

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