經營35年不敵疫情！新竹「家欣樓婚宴會館」7月熄燈

新冠肺炎疫情嚴重衝擊餐飲產業，其中連帶重挫婚宴市場。其中位於新竹，深耕35年的「家欣樓時尚婚宴會館」於6月23日發布停業公告，表示不敵疫情長久衝擊，決定營業至7月31日。

創立於1987年的家欣樓，位於新竹路經國路二段，店內提供婚宴、尾牙、春酒、謝師宴與聚餐服務，在2013年也重新裝潢，打造符合現代潮流的軟硬體設備，陪伴許多在地賓客度過人生重要的時光。在GOOGLE評論上，家欣樓也獲得超過800則評論，平均獲得4.0分。

儘管獲得許多民眾青睞，但家欣樓發布公告，指出不敵疫情長久的衝擊之下，經多方考量後，決定營業至2022年7月31日，並且感謝過去賓客、新人的支持。隨著消息一出，有網友表示「只有難過兩個字」、「我的兒時回憶，也是與爸爸最深的連結」、「真是晴天霹靂的消息」