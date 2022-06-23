線上虛擬試戴超方便 Longchamp春夏眼鏡復古百搭

夏季的穿搭配件中，太陽眼鏡是許多人必備的首選，除了追求實際遮陽、保護眼睛的效果，打造出具時尚感的造型也是很重要的。Longchamp今年春夏推出以品牌元素為靈感融入都會風格的眼鏡系列，描繪低調的法式浪漫情調，更提供線上虛擬配戴裝置服務，增添網路選購的方便性。

Longchamp太陽眼鏡系列全新推出了暖色、冷色款，並結合復古玳瑁元素。暖色系粗框款式體現夏日陽光的熱情，在鏡臂上還可以看到品牌經典的奔馬圖騰。細金屬鏡臂款式搭配3種不同玳瑁配色的鏡框設計，分別為金粉、粉色、棕色，優雅俐落。另外還有一款創作靈感源自品牌Roseau手袋系列中標誌性的竹節扣墨鏡，配上貓眼造型鏡框和以深淺相交的玳瑁色鏡臂，前衛有型。