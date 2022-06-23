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線上虛擬試戴超方便 Longchamp春夏眼鏡復古百搭

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
春夏系列太陽眼鏡 (亮橘色)，7,800_側面.jpg
春夏系列太陽眼鏡 (亮橘色)，7,800_側面.jpg

夏季的穿搭配件中，太陽眼鏡是許多人必備的首選，除了追求實際遮陽、保護眼睛的效果，打造出具時尚感的造型也是很重要的。Longchamp今年春夏推出以品牌元素為靈感融入都會風格的眼鏡系列，描繪低調的法式浪漫情調，更提供線上虛擬配戴裝置服務，增添網路選購的方便性。

Longchamp太陽眼鏡系列全新推出了暖色、冷色款，並結合復古玳瑁元素。暖色系粗框款式體現夏日陽光的熱情，在鏡臂上還可以看到品牌經典的奔馬圖騰。細金屬鏡臂款式搭配3種不同玳瑁配色的鏡框設計，分別為金粉、粉色、棕色，優雅俐落。另外還有一款創作靈感源自品牌Roseau手袋系列中標誌性的竹節扣墨鏡，配上貓眼造型鏡框和以深淺相交的玳瑁色鏡臂，前衛有型。

而為了提升購物的便利性，Longchamp線上官網也全新提供線上虛擬配戴裝置服務，只要點選有標誌攝像鏡頭的太陽眼鏡，就能立即體驗虛擬試戴服務，更能將試戴影像拍下儲存，正面、側面角度都能看得非常清楚，讓消費者可以更簡單不費力地選購適合自己臉型的款式。

Longchamp今年春夏推出以品牌元素為靈感融入都會風格的眼鏡系列，描繪低調的法式浪漫情調。圖／Longchamp提供
Longchamp今年春夏推出以品牌元素為靈感融入都會風格的眼鏡系列，描繪低調的法式浪漫情調。圖／Longchamp提供
Longchamp今年春夏推出以品牌元素為靈感融入都會風格的眼鏡系列，描繪低調的法式浪漫情調。圖／Longchamp提供
Longchamp今年春夏推出以品牌元素為靈感融入都會風格的眼鏡系列，描繪低調的法式浪漫情調。圖／Longchamp提供
春夏系列太陽眼鏡 (金色&粉紅色)，7,800元。圖／Longchamp提供
春夏系列太陽眼鏡 (金色&粉紅色)，7,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp今年春夏推出以品牌元素為靈感融入都會風格的眼鏡系列，描繪低調的法式浪漫情調。圖／Longchamp提供
Longchamp今年春夏推出以品牌元素為靈感融入都會風格的眼鏡系列，描繪低調的法式浪漫情調。圖／Longchamp提供
Longchamp今年春夏推出以品牌元素為靈感融入都會風格的眼鏡系列，描繪低調的法式浪漫情調。圖／Longchamp提供
Longchamp今年春夏推出以品牌元素為靈感融入都會風格的眼鏡系列，描繪低調的法式浪漫情調。圖／Longchamp提供
春夏系列太陽眼鏡 (黑色)，6,800元。圖／Longchamp提供
春夏系列太陽眼鏡 (黑色)，6,800元。圖／Longchamp提供
春夏系列太陽眼鏡 (粉色)，7,800元。圖／Longchamp提供
春夏系列太陽眼鏡 (粉色)，7,800元。圖／Longchamp提供
春夏系列太陽眼鏡 (棕色)，7,800元。圖／Longchamp提供
春夏系列太陽眼鏡 (棕色)，7,800元。圖／Longchamp提供

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