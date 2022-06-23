夏夏季升級果嶺裝備這樣挑！MAJESTY旗艦級球具現身助攻「抓鷹」

又到了上果嶺揮杆旺季，今年的你是否準備好一展身手呢？所謂「工欲善其事，必先利其器」，各項裝備都應該升級，所以來自日本，名流們愛用的高爾夫球專業品牌MAJESTY也在此刻上市旗艦級球具，直攻競技核心，讓球友能有更上一層樓的擊球體驗，斬獲好成績。

MAJESTY從特有的彈道調整構造技術出發，在今年研發出旗艦系列PRESTIGIO XII開球木杆，善用鈦金屬輕量又極具延展性的特點，首創鈦合金單殼式結構桿頭。冠蓋最輕薄處僅有0.3公分，完整複製前一代碳纖維版本超低重心特色。而且搭配的3D勁量桿面，是整合過去10代的蜘蛛網結構與11代的3D波紋科技的優點，經過精密計算的桿面厚度差異，擴大「甜蜜點」完整蓄積擊球能量，瞬間全速反彈釋放。不只有鈦金屬版本，MAJESTY還使用業界首見的超高比重 X16.5鎢鋼配重，來製作鐵桿組，加入鈷合金的桿面不僅彈性升級，以硬鉻電鍍與I.P.多重塗層加工，抗磨損性能更完勝過去使用的鉻元素的設計，強化彈道表現。

adidas Golf CODECHAOS 22無釘鞋款，招牌的TWISTGRIP無釘系統也擴展至前腳掌及足跟部位，帶來更全面的抓地力。圖／adidas Golf提供

不只球具要升級，身上穿戴的裝備也要被優化，像是adidas Golf也在這季，獻上旗艦系列CODECHAOS 22無釘鞋款。延續過去概念，品牌在足部關鍵熱區提高大底的覆蓋高度，使穿著者在揮杆擊球時，能產生更強的地面連結性與支撐度。同時招牌的TWISTGRIP無釘系統也擴展至前腳掌及足跟部位，帶來更全面的抓地力。而且為了呼應永續，還使用再生材料打造鞋面，結合多層紡織布料與PU薄膜，創造更優異防水表現。

MAJESTY PRESTIGIO XII系列開球木杆，約82,000元。圖／MAJESTY提供

adidas Golf CODECHAOS 22無釘鞋款，5,890元。圖／adidas Golf提供