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浪琴黛安娜馬術賽「優雅女士大賞」競逐「巴黎我最美」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Mademoiselle Diane by Longines「浪琴表優雅女士大賞」比賽，是一次關於法式品味的優雅展示。圖 / 浪琴表提供
Mademoiselle Diane by Longines「浪琴表優雅女士大賞」比賽，是一次關於法式品味的優雅展示。圖 / 浪琴表提供

關於品味、始終都是一門抽象的學問。第173屆的Prix de Diane Longines馬賽甫在日前落幕，除了由女性騎師Hollie Doyle獲得大賽冠軍，同時場邊的Mademoiselle Diane by Longines「浪琴表優雅女士大賞」比賽，更是一次關於法式品味的優雅展示。

獲得大賽冠軍的女騎師Hollie Doyle在賽後獲得了一只浪琴的La Grande Classique de Longines時計，表款是由纖薄、圓形的表殼為特色，展示無分性別的中性優雅魅力。而由大會與浪琴一同合辦的「浪琴表優雅女士大賞」，則是由參加的女士們穿上正式服裝，同時配戴「帽子」，而最優雅造型之人，則將獲得「Mademoiselle Diane by Longines」的殊榮，並成為全場的女性焦點。

這些帽子的材質、顏色、寬窄、設計不盡相同，有些綁上緞帶、有些甚至結合誇張的花卉、昆蟲或鳥禽裝飾，成為欣賞馬賽之外的法式社交品味生活亮點。其中像是網紅Cécile Descombes便以一身大紅色削肩洋裝，搭配一頂具誇張鸚鵡裝飾的小黑帽、帶來生動活力，而模特兒Candice則以白色小洋裝搭配高跟鞋與一頂斜式白色扁帽，展現夏日的清爽優雅。下次出門野餐，除了攜帶隨身的手拿包、宛如輕珠寶的手表，或也可「加選」一頂優雅的禮帽，為全身造型、平添風格層次。

Mademoiselle Diane by Longines「浪琴表優雅女士大賞」比賽，是一次關於法式品味的優雅展示。圖 / 浪琴表提供
Mademoiselle Diane by Longines「浪琴表優雅女士大賞」比賽，是一次關於法式品味的優雅展示。圖 / 浪琴表提供
第173屆、由浪琴（Longines）贊助的Prix de Diane Longines馬賽甫在日前落幕。圖 / 浪琴表提供
第173屆、由浪琴（Longines）贊助的Prix de Diane Longines馬賽甫在日前落幕。圖 / 浪琴表提供
模特兒Candice則以白色小洋裝搭配高跟鞋與一頂斜式白色扁帽，展現夏日的清爽優雅。圖 / 翻攝自 ig @ candice_petard
模特兒Candice則以白色小洋裝搭配高跟鞋與一頂斜式白色扁帽，展現夏日的清爽優雅。圖 / 翻攝自 ig @ candice_petard
網紅Cécile Descombes便以一身大紅色削肩洋裝，搭配一頂具誇張鸚鵡裝飾的小黑帽、帶來生動活力。圖 / 翻攝自 ig @laragautier
網紅Cécile Descombes便以一身大紅色削肩洋裝，搭配一頂具誇張鸚鵡裝飾的小黑帽、帶來生動活力。圖 / 翻攝自 ig @laragautier
第173屆、由浪琴（Longines）贊助的Prix de Diane Longines馬賽甫在日前落幕。圖 / 浪琴表提供
第173屆、由浪琴（Longines）贊助的Prix de Diane Longines馬賽甫在日前落幕。圖 / 浪琴表提供

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