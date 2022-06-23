浪琴黛安娜馬術賽「優雅女士大賞」競逐「巴黎我最美」

關於品味、始終都是一門抽象的學問。第173屆的Prix de Diane Longines馬賽甫在日前落幕，除了由女性騎師Hollie Doyle獲得大賽冠軍，同時場邊的Mademoiselle Diane by Longines「浪琴表優雅女士大賞」比賽，更是一次關於法式品味的優雅展示。

獲得大賽冠軍的女騎師Hollie Doyle在賽後獲得了一只浪琴的La Grande Classique de Longines時計，表款是由纖薄、圓形的表殼為特色，展示無分性別的中性優雅魅力。而由大會與浪琴一同合辦的「浪琴表優雅女士大賞」，則是由參加的女士們穿上正式服裝，同時配戴「帽子」，而最優雅造型之人，則將獲得「Mademoiselle Diane by Longines」的殊榮，並成為全場的女性焦點。