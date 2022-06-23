2022暑期飯店早鳥優惠：買1送1、贈兒童早餐、樂園門票

【編輯：武美齡】

暑假各家飯店早鳥優惠開跑囉！許多知名飯店都推出買一晚送一晚專案，另有特別針對親子推出住宿就送兒童早餐、樂園門票，以及免費 DIY 廚藝教室等活動，超值優惠別錯過。

1. 福華飯店買一送一

推出集團優惠住房專案，買一晚送一晚且含早餐，入住一晚即贈住房贈送券一張、可於新竹福華大飯店、台中福華大飯店、高雄福華大飯店、石門水庫福華渡假飯店、墾丁福華渡假飯店、溪頭福華渡假飯店使用。

銷售日期：即日起~2022/7/15

住宿日期：即日起~2022/8/31

2. 台北花園大酒店

7/10 至 8/27 推出「夏日親子派對」住房專案，每房每晚 3288 元起，入住可免費享用 50 款古早味零食、自助式輕食饗宴等禮遇，並帶著寶貝參加兒童 DIY 廚藝教室、暢玩無限樂園充氣城堡遊戲區。

3. 初夏旅行．住一送一

國泰飯店觀光事業旗下和逸、慕軒飯店聯手推出「初夏旅行．住一送一」快閃住房優惠，凡於6月17日至6月30日止預訂和逸飯店全台五館（台北民生館、台北忠孝館、桃園館、台南西門館、高雄中山館）2晚最低4,088元起。

訂房期間：2022/6/17~ 6/30

入住期間：2022/6/17~ 7/31

圖片來源／慕軒飯店

4. 台北喜來登大飯店「暑假吃一波」Buffet之王一泊二食

預訂日期：即日起至6月24日

入住日期：即日起至7月31日

專案價格：每晚4,232元+ 15.5%起

專案內容：

(1) 入住當日享用十二廚自助餐廳晚餐1-2客

(2) 翌日享用十二廚自助餐廳豐盛早餐1-2客

(3) 免費暢看房內付費電影與會館三溫暖、健身房使用

圖片來源／台北喜來登

5. 統一馬武督渡假村

即日起～7/14，馬武督平日雙人房一泊一食4,880元起、谷關5,880元起、墾丁則6,580元起，週日至週四入住不僅可獲1,300元補助，還能享晚餐買一送一及暑假不加價的好康。(7/15後須依規定申請觀光局補助)

圖片來源／統一馬武督渡假村

6. 漢來飯店

即日起至7月14日推出「迎解封暑假早鳥住房專案」，凡在7月14日之前入住雙人精緻客房一晚即加送一晚再贈送1000元漢來美食餐飲，第二晚可使用至12月30日，每房均含兩客海港自助式早餐，並可免費享用健身房和露天泳池。

「迎解封暑假早鳥住房專案」期間：2022/06/20~2022/07/14（圖片來源／漢來飯店）

7. 義大天悅飯店

「假日義同遊」住房專案自即日起至8月31日止逢「週六」入住雅緻雙人房含自助式早餐二客4,200元，提早訂房則再享早鳥優惠。

於6月30日前預訂且入住，即免費升等全新打造的星悅尊榮家庭房，並且加贈兒童早餐二客。

7月14日前訂房於8月31日前入住則可升等溫馨家庭房，再贈兒童早餐二客。

圖片來源／義大天悅飯店

8. 宜蘭綠舞國際觀光飯店

即日起～8/31，透過官方或電話訂房入住並出示打滿三劑疫苗證明，依房型人數贈萌寵餵食牧草。

圖片來源／宜蘭綠舞國際觀光飯店

9. 住房送海洋公園門票

遠雄悅來大飯店、遠雄海洋公園及花蓮悅樂旅店，今年暑假共同推出「二０二二海洋冰風暴」活動，不論入住遠雄悅來大飯店或花蓮悅樂旅店，都可依房型贈送海洋公園門票。

圖片來源／遠雄悅來大飯店FB

10.溪頭夏堤飯店 夏日森友會

優惠期限: 2022/06/25~2022/08/31

平日暑假週一至週四住宿3999元起，包含

精緻客房住宿一晚

幸福活力自助式早餐

精緻下午茶

中式風味晚餐

加贈 日月潭船票

加贈 彩繪DIY

圖片來源／溪頭夏堤飯店

暑期飯店優惠詳情以飯店官網公告為準，詳情請洽各家飯店官網。

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