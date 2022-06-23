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滿滿芒果、哈密瓜！Café del SOL夏季新品 酸甜登場
隨著一年一度的芒果季到來，來自福岡的甜點店「Café del SOL」推出季節限定的荔枝芒果流心鬆餅、芒果帕菲、哈密瓜帕菲等系列甜品，另外還加碼推出多款外帶杯鬆餅，讓民眾在家也能享受香甜滋味。
自2018年首度登台的Café del SOL，以口感蓬鬆軟綿的鬆餅為招牌，在日本也被評選為「福岡第一鬆餅」。此次因應芒果季到來，特別推出「荔枝芒果流心鬆餅」，使用愛文芒果製成奶醬，再搭配上荔枝口味的珍珠，迎來夏日特有的酸甜滋味，同時還配有新鮮芒果果肉、古早味蜂巢脆皮、特製茉莉花晶凍與蜂蜜漬葡萄柚，增添整體的豐富度，每套420元。
此外，同步登場的「芒果帕菲」以舒芙蕾為基底，搭配上芒果冰淇淋、新鮮芒果果肉，同樣具有明亮酸甜的風味，配上貓舌脆餅、茉莉花晶凍，同樣也帶來層次風味，每份350元。針對想換換口味的民眾，「哈密瓜帕菲」使用了新鮮哈密瓜果肉配上舒芙蕾、香草冰淇淋，交織出多汁香甜的果香氣息，每份320元。
Café del SOL此次還同步推出3款外帶杯，方便民眾攜帶品嚐，每款外帶杯以舒芙蕾、伯爵戚風蛋糕、義式乳酪餡為底，再依照口味各搭配上芒果果肉、蜜紅豆、蕨餅、白玉、香蕉、生巧克力等不同配料，共有「芒果」、「小山園抹茶紅豆」、「香蕉巧克力」等3種選擇，每杯185～200元，任選4入搭配成派對分享組，每組699元。
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