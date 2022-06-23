奉天宮、優你康光學 推限量媽祖、虎爺紀念款隱形眼鏡

疫情嚴峻，民心不安，嘉義縣新港鄉奉天宮首度跨界授權，與國內隱形眼鏡代工大廠優你康光學、眼鏡連鎖寶島眼鏡合作，聯名推出限量版媽祖、虎爺隱形眼鏡禮盒組，內含0度限定10片裝媽祖鏡片，以及10片裝虎爺鏡片。

奉天宮董事長何達煌上午偕同優你康光學、眼鏡連鎖寶島眼鏡代表，共同焚香祈福，請法師誦經，何達煌說，優你康光學用心，經1年多策劃，以Q版媽祖、Q版虎爺繪製，不論圖紋及包裝設計、鏡片製程、上市規畫等，每個環節都經反覆擲筊及祈願下完成，商品經過爐加持祈福，透過Q版媽祖及虎爺守護，無論送禮或自用都能帶來好運勢，保佑國民平安度過疫情。

優你康光學說，隱形彩色鏡片是許多人美妝搭配重要配件，市場彩色鏡片仍以放大片及變色片大宗，這種特殊涵意及圖紋鏡片少見，與奉天宮合作推出創新隱形眼鏡文創商品，傳承台灣宗教文化，透過全台最大眼鏡連鎖體系寶島眼鏡通路結合，讓國人方便購買。