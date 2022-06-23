1分鐘內搬玩具 都能帶回家！凱達暑假住一晚3千有找

暑假快來了，國旅補助商機也將登場，瞄準親子市場，台北凱達大飯店7月打造全新兒童遊戲室，並與親子界兩大龍頭─專業童書品牌「上誼文化」、全世界最具規模兒童用品連鎖專門店「玩具〝反〞斗城」，聯合推出「來凱達玩誼夏」住房專案，首度橫跨飯店、親子童書、兒童玩具，房價也很吸睛，暑假入住3千有找。

台北凱達大飯店暑假推出的「來凱達玩誼夏」住房專案，原價10,800+10%元，7~8月平日2,899元起，周末僅加價500元，升等三人房加價950元、升等四人房加價1,900元，含早餐外，每房再贈送國立臺灣博物館四館聯票(臺博館本館及古生物館、南門館及鐵道部園區)。前80名訂房者可享上誼加碼禮：超卡哇伊吐司造型的「麵包國王繪本」單本，或可以認識台灣國產木材與森林樣貌的「木字積木」，前200名訂房者可享玩具〝反〞斗城加碼禮100元的商品優惠券。

此外，最讓人驚喜的是7~8月、有9歲以下兒童入住，每房再贈「美高積木一分鐘玩具大搬家」抽獎券1張，幸運寶貝將可至玩具〝反〞斗城內的美高積木區進行「一分鐘玩具大搬家」，只要在一分鐘內搬完的玩具，都能帶回家！

館內8樓全新開放的兒童遊戲室，規劃有露營帳篷體驗區、家家酒區，以及上誼所提供啟發小朋友的創意與認知發展的繪本閱讀區與桌遊區。遊戲區則由玩具〝反〞斗城提供，包括讓寶貝們體驗成為明日之星的「寶寶行動卡拉OK」、緊張刺激的策略遊戲「Play Pop 3D海上保衛戰」等。