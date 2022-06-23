降溫不能光靠吹冷氣！IKEA、HOLA涼感寢具超熱賣
正式進入夏天，即使到了夜晚，也容易又悶又熱，這時除了開冷氣，還能怎麼辦呢？居家通路IKEA、HOLA紛紛推出降溫寢具，讓炎熱夏天的夜晚，睡眠時間更要讓身體變得舒爽。
IKEA推出的REXBEGONIA降溫涼墊，採用尼龍、彈性纖維、聚酯纖維、黏液纖維等多樣涼感材質製成，使用前可以先放冰箱，達到更顯著的冰涼效果，可用在椅墊、床墊與枕頭；另款STJÄRNSTARR雙人涼被，採用萊賽爾纖維與縲縈纖維等涼感材質，可以吸收濕氣，讓身體保持乾爽，晚上更好入眠。
而也有一物兩用，如KNAPSTAD舒眠薄墊採用雙面設計，一面為凝膠層，能有效降溫，觸感清涼，另一面為記憶泡棉，可以讓睡眠時更為舒適；KLUBBSPORRE人體工學枕同樣一面為特殊的冷凝膠層，能有效吸收身體熱能，另一面則是記憶泡棉材質，完整貼合、提供合適的頭部支撐。
HOLA有全新升級snow touch冰紗系列，選用台灣花蓮豐田自然玉石製作紗線，採用物理性降溫達成久洗緩遞減的特性，經過實驗室測試Q-MAX值（瞬間接觸感溫標準）高達0.19，超過標準值1.45倍的冰涼感，經測試與人體肌膚接觸時最低瞬降6℃的體感，全系列近50種降溫商品，包括坐墊、床墊、拖鞋、玩偶等產品，滿足各種場景的需求。
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