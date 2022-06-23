聽新聞
test
0:00 / 0:00
輕盈、沈默或前衛？ 黑色腕表的魅力各自表述
看似無色、沈默的黑色，因為表現形式、運用在不同材料上的不同，同樣也會帶來不同的視覺感受。羅杰杜彼（Roger Dubuis）、格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）、獨立製表的URWERK，近期紛紛推出黑色視覺腕表，展現了前衛、通透或黝黑的迥異風格。
格拉蘇蒂原創（Glashutte Original），其PanoMaticCalendar年曆腕表延續了品牌經典的「偏心」設計特色，時間、小秒針、月相與大日期視窗，平衡且和諧地的錯落於面盤之上；然而表款特色之一更在於將部分機芯零件外顯、並加以深黑色的日內瓦波紋打磨，在黑色面盤的光潔與打磨紋路的細膩雅致之間，產生了鮮明的對比趣味。同時面盤中的右下側並加入了月份顯示功能，也是全新特色，表殼採用鉑金打造、全球限量150只，訂價則為131萬8,000元。
採用高程度鏤空機芯的Roger Dubuis，則推出一只黑陶瓷表殼的Excalibur Double Tourbillon王者系列雙陀飛輪腕表，黑色陶瓷具有光亮、輕盈、耐刮的特點，也讓看似霸氣的表款配戴上手時相對輕盈，並具有雙陀飛輪的賞玩、收藏特點。
獨立製表品牌URWERK的「Full Jacket」表款名稱讓人聯想到經典戰爭電影《金甲部隊》，本次則推出鈦金屬版本的UR-100V Full Black Titanium Jacket，表款具有品牌經典的「漫遊衛星時間顯示」，以及新款的自製12.02新機芯，新機芯縮短了小時數字及分鐘刻度的距離、同時也讓閱讀時間更為便利；透過三個衛星「手臂」，手臂的本體將顯示小時時鐘數字，而手臂的前緣將能顯示當下的時間刻度，並將在整點時飛返逆跳回原點。純黑、前衛、帥氣，訂價則約225萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言