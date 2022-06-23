輕盈、沈默或前衛？ 黑色腕表的魅力各自表述

看似無色、沈默的黑色，因為表現形式、運用在不同材料上的不同，同樣也會帶來不同的視覺感受。羅杰杜彼（Roger Dubuis）、格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）、獨立製表的URWERK，近期紛紛推出黑色視覺腕表，展現了前衛、通透或黝黑的迥異風格。

格拉蘇蒂原創（Glashutte Original），其PanoMaticCalendar年曆腕表延續了品牌經典的「偏心」設計特色，時間、小秒針、月相與大日期視窗，平衡且和諧地的錯落於面盤之上；然而表款特色之一更在於將部分機芯零件外顯、並加以深黑色的日內瓦波紋打磨，在黑色面盤的光潔與打磨紋路的細膩雅致之間，產生了鮮明的對比趣味。同時面盤中的右下側並加入了月份顯示功能，也是全新特色，表殼採用鉑金打造、全球限量150只，訂價則為131萬8,000元。

採用高程度鏤空機芯的Roger Dubuis，則推出一只黑陶瓷表殼的Excalibur Double Tourbillon王者系列雙陀飛輪腕表，黑色陶瓷具有光亮、輕盈、耐刮的特點，也讓看似霸氣的表款配戴上手時相對輕盈，並具有雙陀飛輪的賞玩、收藏特點。