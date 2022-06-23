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輕盈、沈默或前衛？ 黑色腕表的魅力各自表述

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）PanoMaticCalendar年曆腕表，除了鉑金並有玫瑰金搭配白色面盤的選擇。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）PanoMaticCalendar年曆腕表，除了鉑金並有玫瑰金搭配白色面盤的選擇。圖 / 格拉蘇蒂原創提供

看似無色、沈默的黑色，因為表現形式、運用在不同材料上的不同，同樣也會帶來不同的視覺感受。羅杰杜彼（Roger Dubuis）、格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）、獨立製表的URWERK，近期紛紛推出黑色視覺腕表，展現了前衛、通透或黝黑的迥異風格。

格拉蘇蒂原創（Glashutte Original），其PanoMaticCalendar年曆腕表延續了品牌經典的「偏心」設計特色，時間、小秒針、月相與大日期視窗，平衡且和諧地的錯落於面盤之上；然而表款特色之一更在於將部分機芯零件外顯、並加以深黑色的日內瓦波紋打磨，在黑色面盤的光潔與打磨紋路的細膩雅致之間，產生了鮮明的對比趣味。同時面盤中的右下側並加入了月份顯示功能，也是全新特色，表殼採用鉑金打造、全球限量150只，訂價則為131萬8,000元。

採用高程度鏤空機芯的Roger Dubuis，則推出一只黑陶瓷表殼的Excalibur Double Tourbillon王者系列雙陀飛輪腕表，黑色陶瓷具有光亮、輕盈、耐刮的特點，也讓看似霸氣的表款配戴上手時相對輕盈，並具有雙陀飛輪的賞玩、收藏特點。

獨立製表品牌URWERK的「Full Jacket」表款名稱讓人聯想到經典戰爭電影《金甲部隊》，本次則推出鈦金屬版本的UR-100V Full Black Titanium Jacket，表款具有品牌經典的「漫遊衛星時間顯示」，以及新款的自製12.02新機芯，新機芯縮短了小時數字及分鐘刻度的距離、同時也讓閱讀時間更為便利；透過三個衛星「手臂」，手臂的本體將顯示小時時鐘數字，而手臂的前緣將能顯示當下的時間刻度，並將在整點時飛返逆跳回原點。純黑、前衛、帥氣，訂價則約225萬元。

獨立製表品牌URWERK推出鈦金屬版本的UR-100V Full Black Titanium Jacket，表款使用新款自製機芯，閱讀時間也更為便利。圖 / URWERK提供
獨立製表品牌URWERK推出鈦金屬版本的UR-100V Full Black Titanium Jacket，表款使用新款自製機芯，閱讀時間也更為便利。圖 / URWERK提供
格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）的PanoMaticCalendar年曆腕表，自動上鍊機芯具備德式經典的「雙鵝頸」微調結構與K金自動盤，展現得是工藝的精湛優異水準。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）的PanoMaticCalendar年曆腕表，自動上鍊機芯具備德式經典的「雙鵝頸」微調結構與K金自動盤，展現得是工藝的精湛優異水準。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
Roger Dubuis推出黑陶瓷表殼的Excalibur Double Tourbillon王者系列雙陀飛輪腕表，也讓看似霸氣的表款配戴上手時相對輕盈。
Roger Dubuis推出黑陶瓷表殼的Excalibur Double Tourbillon王者系列雙陀飛輪腕表，也讓看似霸氣的表款配戴上手時相對輕盈。

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