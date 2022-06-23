夏日的水下競速 歐米茄贊助第19屆世界游泳錦標賽

隨著夏日的到來，各種水上競賽也成為人們的關心焦點。長年贊助各類國際運動賽事的瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）宣布，將成為第19屆世界游泳錦標賽的官方合作夥伴，並利用包含游泳觸摸板、量子計時器、高速攝影機與開放水域追蹤器等各種先進科技，協助運動賽事的精確評判。

第19屆世界游泳錦標賽已從6月18日開始舉行、並將持續至7月3日。來自全世界的頂尖泳將們相聚於布達佩斯，在激起浪花與競速之間，透過力與美，展現人類體能與意志的雀躍瞬間。而自國際游泳總會1973年舉辦首屆比賽以來，OMEGA長期擔任各項賽事的指定計時。由於游泳比賽的選手抵達瞬間可能僅在分秒之際，在透過OMEGA先進科技的輔助下，將有利於更精準的評判，也為選手們見證真實的激烈戰果。同時包含Michael Phelps、Noé Ponti、Kaylee McKeown、Caeleb Dressel等來自世界各地的知名泳將，也早早與OMEGA建立了深厚的合作關係，持續為游泳競賽再寫新頁。