攜手米其林星級主廚 LV在蔚藍海岸開設季節性餐廳
雖然因為疫情緣故，旅遊業還未正式全面回到過去榮景，大家的出國度假計畫也暫時還未能正常實行，但是現在又有一個新的必訪地點要加入未來的解封旅遊清單中了！那就是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在法國蔚藍海岸上極具傳奇色彩名勝聖特羅佩所開設的品牌首間餐廳Mory Sacko at Louis Vuitton。
這間季節性餐廳是品牌與法國美食界耀眼新星—巴黎MoSuke餐廳的負責人，同時也是米其林星級廚師Mory Sacko所合作的，地點選在聖特羅佩白色1921酒店（White 1921 Hotel），呼應LV最重視的旅行概念。座落在海濱露台上的座位，能夠同時體驗到絕佳設計品味與現代美食精神，Mory Sacko一手規畫了餐廳中各種藝術性裝飾，走進Moongate月亮門，石灰華、木材、繩索和藤條奠定了餐廳內的設計基調，象牙色的燈飾、沙發展現清新怡人的放鬆心情，修剪出標誌性Monogram圖案的植物及特別重新設計的Objets Nomades家具等，也融合了寧靜感、新鮮空氣和清透光線的度假魅力。
從午餐到晚餐，Mory Sacko at Louis Vuitton約可接待40位賓客，菜單羅列了各式不同文化的佳餚，像是非洲與日本、法國美食。主廚Mory Sacko以旅行為靈感，結合當地食材與來自遠方他鄉的靈感，製作各式美饌。他以在日本車站及火車上販售的火車便當作為午餐主題，在特別訂製的木製托盤上及玻璃容器中呈現夏日風味，並飾以永生花和樹葉。晚餐各式開胃小菜和傳統上菜服務任君選擇，加入味噌的美乃滋醬、素食茄子玉米餅、精心挑選的烤鰤魚、小龍蝦、上等牛排、盛放在陶盤上滋味濃郁的塔吉鍋料理等等，讓人獲得味覺、視覺等多重享受。
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