免費送蝴蝶酥！creammm.t×VWI「蝴蝶酥咖啡禮盒」登場

網路上極具人氣、預約檸檬塔要等半年的甜點品牌「creammm.t」，本次將旗下唯一的常溫甜點「三溫糖蝴蝶酥」作為主角，跨界聯名知名咖啡品牌「VWI by CHADWANG」，全新推出「蝴蝶酥咖啡濾泡包禮盒」，以「分享」的概念，串連起朋友與家人的情感。另外在VWI by CHADWANG門市，也可免費享用三溫糖蝴蝶酥。

法國甜品「蝴蝶酥」，是以麵粉、奶油、糖、鹽、水等原料製成，因爲綻開的雙翅外型就像棕櫚樹（Palm tree）的樹葉，故命名Palmier，乃是法式經典的小甜點。creammm.t所推出的「三溫糖蝴蝶酥」特別選用日本的三溫糖，藉此烘托出法國奶油與小麥麵粉的香氣，並透過精準的烘烤，達到奶味與焦糖的平衡滋味，也是品牌旗下的唯一常溫甜點。

本次creammm.t跨界合作的「VWI by CHADWANG」，乃是由2017年WEC世界咖啡沖煮冠軍王策所創立的精品咖啡。禮盒中選用水洗豆、日曬豆與特選配方豆，各自具有不同的調性與風味，藉此創造與蝴蝶酥搭配時的層次變化。同時禮盒設計也延續品牌精神，特別加入手持大小的防油紙袋，可用於包裝蝴蝶酥品嚐，增添食趣又能減少空氣接觸。