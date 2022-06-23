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林心如短裙美腿拎寶格麗新包 心情超想度假

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林心如揹寶格麗本季最新包款Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色小牛皮肩背包。圖／摘自IG @loveruby_official
林心如揹寶格麗本季最新包款Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色小牛皮肩背包。圖／摘自IG @loveruby_official

節氣「夏至」宣告夏天的到來。女星林心如在這天於個人官方IG分享穿搭照，表示天氣漸熱讓人非常想去海邊、更想度假，並感嘆因為疫情蔓延全球已經2年半，「除了居家隔離我們都做了什麼？」換上夏季感短袖白T、牛仔短裙和太陽眼鏡的她，拎著寶格麗（BVLGARI）今年秋冬最新型的Serpenti Forever East- West Maxi Chain包，讓人感受到暑假的到來以及迫不及待想要旅遊的心情。

寶格麗的Serpenti Forever East- West包，是從經典的Serpenti Forever包包延伸出的全新包型，取名East- West，意指包包的形狀往左右兩個方向延長，有手拿包的感覺，搭配可拆式舒適的寬皮革背帶，可短肩背、中肩背及手提使用，實用度非常高。林心如所使用的霧灰蛋白石色款，配亞麻瑪瑙色Nappa小羊皮內襯，蛇頭釦環與粗鍊條設計靈感源自Heritage典藏系列作品，蛇首鑲嵌霧灰蛋白石色寶石，蛇眼鑲飾紅色琺瑯，細節精緻如珠寶，可以說是今年最值得投資的百搭都會包款。

BVLGARI Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色小牛皮肩背包，附前後收納層，搭配可拆式舒適的寬皮革背帶，可短肩背、中肩背及手提使用，89,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色小牛皮肩背包，附前後收納層，搭配可拆式舒適的寬皮革背帶，可短肩背、中肩背及手提使用，89,200元。圖／寶格麗提供
林心如揹寶格麗本季最新包款Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色小牛皮肩背包。圖／摘自IG @loveruby_official
林心如揹寶格麗本季最新包款Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色小牛皮肩背包。圖／摘自IG @loveruby_official
林心如揹寶格麗本季最新包款Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色小牛皮肩背包。圖／摘自IG @loveruby_official
林心如揹寶格麗本季最新包款Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色小牛皮肩背包。圖／摘自IG @loveruby_official
林心如揹寶格麗本季最新包款Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色小牛皮肩背包。圖／摘自IG @loveruby_official
林心如揹寶格麗本季最新包款Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色小牛皮肩背包。圖／摘自IG @loveruby_official
BVLGARI Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色小牛皮肩背包，附前後收納層，搭配可拆式舒適的寬皮革背帶，可短肩背、中肩背及手提使用，89,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色小牛皮肩背包，附前後收納層，搭配可拆式舒適的寬皮革背帶，可短肩背、中肩背及手提使用，89,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色小牛皮肩背包，附前後收納層，搭配可拆式舒適的寬皮革背帶，可短肩背、中肩背及手提使用，89,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever East- West Maxi Chain霧灰蛋白石色小牛皮肩背包，附前後收納層，搭配可拆式舒適的寬皮革背帶，可短肩背、中肩背及手提使用，89,200元。圖／寶格麗提供

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