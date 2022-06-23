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神秘中東風 LV全新Fleur du Désert描繪沙漠之花氣息

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
Les Parfums Louis Vuitton路易威登香水系列今年再次打造出全新Fleur du Désert香水，傳遞出3種中東本土花卉融合之美。圖／路易威登提供
Les Parfums Louis Vuitton路易威登香水系列今年再次打造出全新Fleur du Désert香水，傳遞出3種中東本土花卉融合之美。圖／路易威登提供

中東地區的神秘感，一直是許多藝術家、設計師創作的靈感來源。Les Parfums Louis Vuitton路易威登香水系列自2018年推出Ombre Nomade香水後，就不斷探究中東地區的香氣文化，今年再次打造出全新Fleur du Désert香水，傳遞出3種中東本土花卉融合之美。

全新Fleur du Désert香水從中文字意「沙漠之花」就可讀出強烈的畫面感，調香大師Jacques Cavallier Belletrud使用了從遠東到地中海皆象徵著美麗的茉莉花、中東地區自古以來一直在使用的橙花，以及最有名品種就是源自大馬士革的玫瑰，並以超臨界二氧化碳萃取技術所獲得的兩款香精，忠實重現他的作品中各種鮮花的香味，像是大花茉莉，帶有橙花純香的甜美芳香，而百葉薔薇則展現出極其柔軟的花瓣。「我不想要西方人眼中的東方調香味，而是想要創作出一種能夠真正表達中東地區獨特文化和美感的香水。」他表示。

在Jacques Cavallier Belletrud眼中，沙漠是很神奇的，儘管環境惡劣，卻隱藏著壯麗輝煌。生長在沙漠中的花既脆弱又堅強，擁有無限力量去對抗惡劣環境，展現出一種更加華麗的美，也象徵奇蹟。黑色玻璃香水瓶捕捉荒漠色彩及充滿神秘感的細微變化，乍看是黑色的，但在光線的照射下會顯示出深沉濃郁的色調。Fleur du Désert香水本身則有著粉紅色倒影，讓人聯想到花朵綻放所擁有的華美色調。全新Fleur du Désert香水，6月30日起於精選路易威登門市和官網上販售 。

Les Parfums Louis Vuitton路易威登香水系列今年再次打造出全新Fleur du Désert香水，傳遞出3種中東本土花卉融合之美。圖／路易威登提供
Les Parfums Louis Vuitton路易威登香水系列今年再次打造出全新Fleur du Désert香水，傳遞出3種中東本土花卉融合之美。圖／路易威登提供
Fleur du Désert 香水，100ml，13,500元。圖／路易威登提供
Fleur du Désert 香水，100ml，13,500元。圖／路易威登提供
Les Parfums Louis Vuitton路易威登香水系列今年再次打造出全新Fleur du Désert香水，傳遞出3種中東本土花卉融合之美。圖／路易威登提供
Les Parfums Louis Vuitton路易威登香水系列今年再次打造出全新Fleur du Désert香水，傳遞出3種中東本土花卉融合之美。圖／路易威登提供
黑色玻璃香水瓶捕捉荒漠色彩及充滿神秘感的細微變化，乍看是黑色的，但在光線的照射下會顯示出深沉濃郁的色調。圖／路易威登提供
黑色玻璃香水瓶捕捉荒漠色彩及充滿神秘感的細微變化，乍看是黑色的，但在光線的照射下會顯示出深沉濃郁的色調。圖／路易威登提供
Les Parfums Louis Vuitton路易威登香水系列今年再次打造出全新Fleur du Désert香水，傳遞出3種中東本土花卉融合之美。圖／路易威登提供
Les Parfums Louis Vuitton路易威登香水系列今年再次打造出全新Fleur du Désert香水，傳遞出3種中東本土花卉融合之美。圖／路易威登提供

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