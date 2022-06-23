神秘中東風 LV全新Fleur du Désert描繪沙漠之花氣息

中東地區的神秘感，一直是許多藝術家、設計師創作的靈感來源。Les Parfums Louis Vuitton路易威登香水系列自2018年推出Ombre Nomade香水後，就不斷探究中東地區的香氣文化，今年再次打造出全新Fleur du Désert香水，傳遞出3種中東本土花卉融合之美。

全新Fleur du Désert香水從中文字意「沙漠之花」就可讀出強烈的畫面感，調香大師Jacques Cavallier Belletrud使用了從遠東到地中海皆象徵著美麗的茉莉花、中東地區自古以來一直在使用的橙花，以及最有名品種就是源自大馬士革的玫瑰，並以超臨界二氧化碳萃取技術所獲得的兩款香精，忠實重現他的作品中各種鮮花的香味，像是大花茉莉，帶有橙花純香的甜美芳香，而百葉薔薇則展現出極其柔軟的花瓣。「我不想要西方人眼中的東方調香味，而是想要創作出一種能夠真正表達中東地區獨特文化和美感的香水。」他表示。