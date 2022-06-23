聽新聞
test
0:00 / 0:00
神秘中東風 LV全新Fleur du Désert描繪沙漠之花氣息
中東地區的神秘感，一直是許多藝術家、設計師創作的靈感來源。Les Parfums Louis Vuitton路易威登香水系列自2018年推出Ombre Nomade香水後，就不斷探究中東地區的香氣文化，今年再次打造出全新Fleur du Désert香水，傳遞出3種中東本土花卉融合之美。
全新Fleur du Désert香水從中文字意「沙漠之花」就可讀出強烈的畫面感，調香大師Jacques Cavallier Belletrud使用了從遠東到地中海皆象徵著美麗的茉莉花、中東地區自古以來一直在使用的橙花，以及最有名品種就是源自大馬士革的玫瑰，並以超臨界二氧化碳萃取技術所獲得的兩款香精，忠實重現他的作品中各種鮮花的香味，像是大花茉莉，帶有橙花純香的甜美芳香，而百葉薔薇則展現出極其柔軟的花瓣。「我不想要西方人眼中的東方調香味，而是想要創作出一種能夠真正表達中東地區獨特文化和美感的香水。」他表示。
在Jacques Cavallier Belletrud眼中，沙漠是很神奇的，儘管環境惡劣，卻隱藏著壯麗輝煌。生長在沙漠中的花既脆弱又堅強，擁有無限力量去對抗惡劣環境，展現出一種更加華麗的美，也象徵奇蹟。黑色玻璃香水瓶捕捉荒漠色彩及充滿神秘感的細微變化，乍看是黑色的，但在光線的照射下會顯示出深沉濃郁的色調。Fleur du Désert香水本身則有著粉紅色倒影，讓人聯想到花朵綻放所擁有的華美色調。全新Fleur du Désert香水，6月30日起於精選路易威登門市和官網上販售 。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言