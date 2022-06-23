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遲一些相見是為了更美好的見面 「魔法阿媽」下半年劇場見

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「魔法阿媽」劇場版保留原創精神，又能演繹出不同於動畫的真實情感，讓人耳目一新。圖／春河劇團提供。
「魔法阿媽」劇場版保留原創精神，又能演繹出不同於動畫的真實情感，讓人耳目一新。圖／春河劇團提供。

「魔法阿媽」祖孫間從摩擦到互相理解、互相珍惜的真情流露，在疫情中發揮撫慰心靈的功效。圖／春河劇團提供。
「魔法阿媽」祖孫間從摩擦到互相理解、互相珍惜的真情流露，在疫情中發揮撫慰心靈的功效。圖／春河劇團提供。

由春河劇團與聯合數位文創共同主辦，改編自台灣經典動畫的「魔法阿媽」舞台劇，四月臺北首演獲得許多好評，「魔法阿媽」劇場版保留原創精神，又能演繹出不同於動畫的真實情感，讓人耳目一新。在全世界經歷各種變動的此時此刻，「魔法阿媽」祖孫間從摩擦到互相理解、互相珍惜的真情流露，在疫情中發揮撫慰心靈的功效，不管是硬底子或是新生代演員，演出收放自如拿捏恰如其分。郎祖筠親自詮釋魔法阿媽一角，無論是照顧左鄰右舍的海派外放，或是面對女兒與孫子感情內斂，十足刻畫臺灣阿媽的真實形象，引起觀眾共鳴：「這就是我阿媽啊！」

「魔法阿媽」一劇因為疫情影響，從去年延期到今年，原訂臺南、高雄場更是二度延期。團長郎祖筠表示，即使延期變動增加劇團成本，劇團演出秉持防疫最高規格，以觀眾健康為第一優先考量。原訂「魔法阿媽」高雄場演出延至9/10，臺南場延至10/1，已購票的觀眾不用擔心，票券都能照常使用。

為回饋粉絲支持與等待，春河劇團祭出超感心豪華演出陣容，「郎強秀」好搭檔趙自強這次特別跨刀演出阿媽家大白狗「西羅」，「用九柑仔店」侯彥西以顛覆觀眾印象的「酷羅」造型，和經典台詞「我要把你阿媽賣掉！」出場，跨度超大的演技與喜劇節奏，讓人直呼過癮。老人與豆媽的角色邀請郭子乾與一心歌仔戲小生孫詩佩擔綱，兩人將擅長的模仿功力與專業歌仔戲唱功與角色結合，出場時間不多，卻有畫龍點睛之妙盡顯深厚功力。

「魔法阿媽」舞台劇版本保留動畫版「基隆」故事背景，以及中元普渡的臺灣傳統民間祭典，飾演道士阿媽的郎祖筠在民俗專家學者林茂賢教授引薦下，特地至傳承六代超過一百五十年的基隆「雷成壇」與李戊己道長學習道家的手勢身法，運用科技打造在劇場空間打造普渡祭典放水燈的場景，邀請全場觀眾透過簡訊文字讓觀眾寫下對逝去親友的思念。

「魔法阿媽」演出資訊：

臺南文化中心：7/2 延至10/1

高雄至德堂：5/21延至9/10

購票洽Tixfun售票系統

動畫 臺南 疫情

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