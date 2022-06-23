快訊

繼續隔空戰火！回應徐旭東「邏輯不通說」 蔡明忠自承頭腦不清：應更早推動公司轉型

「在學生無聊重考」醫學系佔名額 台大無法懲處、增列備取也難解

外送員「飲料打翻又倒回杯子」遭全程目擊 麥當勞道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前乃木坂46最強王牌白石麻衣 告別2字頭透內心話

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
白石麻衣配戴MIKIMOTO珍珠珠寶並分享自己的穿搭心得。圖／摘自IG、MIKIMOTO提供
白石麻衣配戴MIKIMOTO珍珠珠寶並分享自己的穿搭心得。圖／摘自IG、MIKIMOTO提供

白石麻衣是女團「乃木坂 46」前王牌，擁有清純美麗的臉蛋和直爽不做作的個性，讓她在不僅深受男性觀眾喜愛，也在女性觀眾心目中擁有超高人氣。從團體乃木阪46畢業後在演藝圈十分活耀的她，近期在IG上配戴MIKIMOTO的珍珠並分享自己的搭配心得。「戴上珠寶會讓我感覺很特別，這一天做每一件事情都會盡力而為，」她表示自己尤其喜歡耳環，「當耳朵發光時，你的服裝看起來也會很華麗，」若穿著開領上衣，她會選擇配戴項鍊。穿搭對她來說是一種享受自我的方式：「當你穿上你的服裝的那一刻，就好像把開關打開了，對我來說戴上首飾的那個瞬間也是一樣。」

即將告別2字頭的她，也在受訪時透露自己對未來的期許：「我今年滿30歲，我希望能在這一年可以擁有珍珠，畢竟珍珠珠寶在未來的日子中，適合每一個日子，是一輩子都用的到的。無論是項鍊、耳環……今年我計畫想要收藏一些珍珠珠寶… 珍珠適合獨立自主的成年女性。我自己的夢想是成為可以讓人依賴的人，隨時隨地。」

MIKIMOTO Boucle Précieuse系列手環/頸鍊18K白金鑲嵌鑽石，搭配日本Akoya珍珠，約33萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Boucle Précieuse系列手環/頸鍊18K白金鑲嵌鑽石，搭配日本Akoya珍珠，約33萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
白石麻衣配戴Mikimoto Ring Charm珍珠串鍊，台灣上市日未定；Mikimoto Ring Charm珍珠耳骨夾，台灣上市日未定。圖／摘自IG @MIKIMOTO
白石麻衣配戴Mikimoto Ring Charm珍珠串鍊，台灣上市日未定；Mikimoto Ring Charm珍珠耳骨夾，台灣上市日未定。圖／摘自IG @MIKIMOTO
MIKIMOTO南洋珍珠手環18K白金鑲鑽，搭配南洋珍珠，約27萬9,000元起。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO南洋珍珠手環18K白金鑲鑽，搭配南洋珍珠，約27萬9,000元起。圖／MIKIMOTO提供
白石麻衣配戴Mikimoto Moon Dew系列珍珠耳環，價格店洽；Mikimoto Ring Charm珍珠串鍊，台灣上市日未定。圖／摘自IG @MIKIMOTO
白石麻衣配戴Mikimoto Moon Dew系列珍珠耳環，價格店洽；Mikimoto Ring Charm珍珠串鍊，台灣上市日未定。圖／摘自IG @MIKIMOTO
白石麻衣配戴Mikimoto M Code系列珍珠耳環，台灣上市日未定；Mikimoto Boucle Précieuse系列珍珠頸鍊/手鍊，33萬4,000元；MIKIMOTO南洋珍珠鑽石手環，27萬9,000元起。圖／摘自IG @MIKIMOTO
白石麻衣配戴Mikimoto M Code系列珍珠耳環，台灣上市日未定；Mikimoto Boucle Précieuse系列珍珠頸鍊/手鍊，33萬4,000元；MIKIMOTO南洋珍珠鑽石手環，27萬9,000元起。圖／摘自IG @MIKIMOTO
白石麻衣配戴Mikimoto Cherry Blossom系列粉紅金尾戒，價格店洽；Mikimoto Dinner Ring系列珍珠鑽戒，店洽，台灣上市日未定；MIKIMOTO鑽戒，台灣未販售。圖／摘自IG @MIKIMOTO
白石麻衣配戴Mikimoto Cherry Blossom系列粉紅金尾戒，價格店洽；Mikimoto Dinner Ring系列珍珠鑽戒，店洽，台灣上市日未定；MIKIMOTO鑽戒，台灣未販售。圖／摘自IG @MIKIMOTO

延伸閱讀

范少勳低調放閃？黑色西裝襯金髮 巧搭轉運珠寶

挪威公主珠寶大起底！120年歷史鉑金冠冕珍珠超氣派

中職／8局好投 兄弟王牌德保拉送龍隊4連敗

MLB／王牌柯爾谷底反彈 洋基寫大聯盟21年來最佳開局

相關新聞

麥當勞「飲料打翻又倒回杯子」遭全程目擊！業者道歉了

麥當勞位於台中潭子區的中山路分店，近日遭民眾爆料，指出6月14日點購外送餐點時，發現外送員將餐點送達現場後，因飲料外溢，...

南美館「亞洲的地獄與幽魂展」出現反對網友刷一排力挺

南美館「亞洲的地獄與幽魂展」周六開展，近期因逼真的殭屍照引起網路一番討論，網友刷一排想去看的留言外，也參雜了許多要求停辦...

設計逛大街／幻化百年的美式風格居家

成立於2005年的達森家居引進多個全球高品質家具家飾品牌，旗下品牌風格多元、產品眾多，風格涵蓋英式古典、美式現代、質樸實木、美式鄉村風、美式輕工業風、好萊塢摩登設計、海岸風格及法式風格一應俱全。

巨型雕塑《母親》於孟克博物館外揭幕

土耳其裔英國藝術家崔西·艾敏 (Tracey Emin) 的巨大雕塑《母親》( The Mother ) 現在正在奧斯陸的孟克博物館外展出，這是與她近期在孟克博物館舉辦的大型展覽「崔西·艾敏 / 愛德華·蒙克 – 靈魂的孤獨」做呼應。

簡約不簡單 以潮流場域書寫型男日誌

有人說空間設計猶如微型建築的縮影，本案設計師則將這句話背後隱藏的美學精神展現的淋漓盡致。

融合古典與現代 輕譜一曲美式藍調

本案為單層住宅規劃，前期因應成員需求先行調整部分牆線，審慎分配各個單元占比，進而創造大器玄關、通透自由的公領域、完整餐廚區以及機能相對完善；擁有專屬分段動線的主、次臥室，為兼具設計感與人性化的現代宅，奠定美好型廓和良善體質。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。