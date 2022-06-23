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前乃木坂46最強王牌白石麻衣 告別2字頭透內心話
白石麻衣是女團「乃木坂 46」前王牌，擁有清純美麗的臉蛋和直爽不做作的個性，讓她在不僅深受男性觀眾喜愛，也在女性觀眾心目中擁有超高人氣。從團體乃木阪46畢業後在演藝圈十分活耀的她，近期在IG上配戴MIKIMOTO的珍珠並分享自己的搭配心得。「戴上珠寶會讓我感覺很特別，這一天做每一件事情都會盡力而為，」她表示自己尤其喜歡耳環，「當耳朵發光時，你的服裝看起來也會很華麗，」若穿著開領上衣，她會選擇配戴項鍊。穿搭對她來說是一種享受自我的方式：「當你穿上你的服裝的那一刻，就好像把開關打開了，對我來說戴上首飾的那個瞬間也是一樣。」
即將告別2字頭的她，也在受訪時透露自己對未來的期許：「我今年滿30歲，我希望能在這一年可以擁有珍珠，畢竟珍珠珠寶在未來的日子中，適合每一個日子，是一輩子都用的到的。無論是項鍊、耳環……今年我計畫想要收藏一些珍珠珠寶… 珍珠適合獨立自主的成年女性。我自己的夢想是成為可以讓人依賴的人，隨時隨地。」
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