首創沈浸式咖啡體驗！德式精品咖啡kafeD進駐信義商圈

德式精品咖啡品牌kafeD進駐台北信義商圈，從信義A8店到台北101，空間設計都以經典的包浩斯風格為靈感，強調簡潔、功能與體驗互動性。信義A8店還優先導入世界冠軍的藝妓咖啡豆GW-01，將由國際咖啡團隊採限量預約制帶領咖啡迷透過沈浸式沖調體驗，品味冠軍豆的迷人風采。6/26前至店內消費，可享義式及精品咖啡系列買一送一獨家優惠。

kafeD以「自由的鳥」為品牌象徵，傳遞德式核心精神，講究尋找好物並成為好物傳播者；創辦人開幕時表示，嚴謹選豆工法、國際團隊職人、精品級別服務與德式甜點工藝，是品牌創立的四大核心理念。

kafeD所有咖啡品項皆採用世界莊園精品豆，其中，信義A8店導入榮獲巴拿馬精品咖啡協會評選世界冠軍的藝妓咖啡豆GW-01，採用厭氧水洗處理法的淺烘焙，風味以藝伎經典柑橘、麝香葡萄、荔枝等水果調為底蘊，同時以白色花香貫穿前中後調，瀰漫迷人花香，讓人驚嘆。

品牌超人氣單品則以哥斯大黎加莫札特為首選，採用葡萄乾蜜處理法製成並經由雙重發酵深層帶出豆種特有的甜香，即便咖啡冷卻後仍保有極佳的香氣與甜感；偏好義式咖啡者則以經典拿鐵為首推。甜點主打品項有年輪蛋糕與獨家研發年輪厚夾心。

世界冠軍豆GW-01數量珍稀，因此將採取全預約制，並由WCE世界咖啡沖煮賽國家評審Alan領軍國際級杯測團隊，透過單組30分鐘沈浸式咖啡品享，體驗將從咖啡豆聞香、研磨後帶出淡淡白花香，直到沖煮過程從注水、悶蒸、觀測、斷水等步步引領消費者如何深層品嘗冠軍豆風采，最後分享獨家品飲訣竅。

kafeD信義A8店即日起正式開幕，緊接著kafeD將於7月1日進駐台北101，店內同樣延續包浩斯設計，展現簡潔內斂風格，即便身處都會叢林之中，也能透過窗外景致，在享用咖啡同時欣賞到居高臨下的絕佳視野。

kafeD門市資訊：

信義新天地A8店：02-8780-3689，台北市信義區松高路12號B2