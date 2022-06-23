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外送員「飲料打翻又倒回杯子」遭全程目擊 麥當勞道歉了

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麥當勞「飲料打翻又倒回杯子」遭全程目擊！業者道歉了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞近期遭民眾爆料，外送員出現「外送飲料溢出後又再倒回杯內」的行徑。圖／麥當勞提供
麥當勞近期遭民眾爆料，外送員出現「外送飲料溢出後又再倒回杯內」的行徑。圖／麥當勞提供

麥當勞位於台中潭子區的中山路分店，近日遭民眾爆料，指出6月14日點購外送餐點時，發現外送員將餐點送達現場後，因飲料外溢，所以將塑膠袋中的飲料倒回杯子內，引起消費者不滿。對此，麥當勞表示，該外送員的嚴重疏失已於查明後，立即責成營運主管與顧客取得聯繫，表達關心與最誠摯的歉意。

依據《蘋果新聞網》報導指出，民眾C小姐在6月14日打電話向麥當勞潭子區中山路分店點餐，但餐點送達後，透過屋內的遠端監控畫面，C小姐發現外送員將餐點放到指定位置後，再把3杯飲料拿出來，但其中一杯的飲料溢出到外袋內，而外送員卻將袋內的飲料倒回杯子中。

該報導中也指出，C小姐當下即與外送員反應，但外送員急忙解釋「那是要取消的！」C小姐則認為「那麼剛好、被我看到就要取消！」事後C小姐也致電分店反應，店家表示是該外送員的個人行為，願意補償。C小姐則認為該店的衛生品管要加強、包裝有問題。

對於此事件，麥當勞也回應表示，台灣麥當勞重視顧客用餐經驗，對於該外送員於外送過程打翻飲料，卻未依標準作業程序，帶回餐廳重新製作的嚴重疏失，麥當勞已於查明後，立即責成營運主管與顧客取得聯繫，表達關心與最誠摯的歉意。對於餐廳人員未遵守相關規定，除進行內部調查懲戒，並嚴正要求餐廳主管，務必加強管理及人員訓練，避免類案再次發生。

外送員 麥當勞

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