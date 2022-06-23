致敬最美船艦AMERIGO VESPUCCI 寶格麗創作特別版腕表

義大利海軍訓練艦Amerigo Vespucci有世界最美船艦之稱，源自義大利首都羅馬的寶格麗（BVLGARI）與義大利國防部、負責推廣義大利國軍的Difesa Servizi S.p.A.共同協助策劃，特別為此船艦推出全新Bulgari Aluminium系列GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，並於那不勒斯（Naples）舉辦盛大慶祝發表活動。這也正是品牌創辦人Sotirio Bulgari在1881年從希臘遷居義大利之時開設第一間店鋪的地方，爾後才於1884年移居羅馬、創立品牌。

全新40毫米的GMT Amerigo Vespucci特別版腕表以易於閱讀的設計為優先考量：箭頭形夜光指針用以指示家鄉時區，表盤外圈刻度按照24小時劃分為黑、黃雙色以辨別日夜，同時與Vespucci海軍訓練艦鍍金裝飾的黑色船舷相呼應。指示當地時間的時標與白色指針皆塗覆Super-LumiNova®夜光塗料，象徵著在漆黑夜晚指引水手的星光。鈦金屬底蓋鐫刻「Nave Scuola Amerigo Vespucci」與其格言「Non chi comincia ma quel che persevera （有善始者實繁，能克終者蓋寡）」。搭配耐用且靈活的鉸接式鋁合金與橡膠表帶，，限量發行1,000只，附獨家打造的桃花心木表盒，上方同樣鐫刻軍艦格言。 BVLGARI Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，約12萬2,200元，限量1,000只。圖／寶格麗提供 有義大利海軍訓練艦世界最美船艦之稱的Amerigo Vespucci。圖／寶格麗提供 BVLGARI Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，約12萬2,200元，限量1,000只。圖／寶格麗提供 有義大利海軍訓練艦世界最美船艦之稱的Amerigo Vespucci。圖／寶格麗提供 BVLGARI Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，鈦金屬底蓋鐫刻「Nave Scuola Amerigo Vespucci」與其格言「Non chi comincia ma quel che persevera （有善始者實繁，能克終者蓋寡）」。圖／寶格麗提供 （由左至右）寶格麗品牌好友Lorenzo Zurzolo、David Alexander Flinn與Carlo Sensini。圖／寶格麗提供 BVLGARI Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，約12萬2,200元，限量1,000只。圖／寶格麗提供