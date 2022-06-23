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致敬最美船艦AMERIGO VESPUCCI 寶格麗創作特別版腕表
義大利海軍訓練艦Amerigo Vespucci有世界最美船艦之稱，源自義大利首都羅馬的寶格麗（BVLGARI）與義大利國防部、負責推廣義大利國軍的Difesa Servizi S.p.A.共同協助策劃，特別為此船艦推出全新Bulgari Aluminium系列GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，並於那不勒斯（Naples）舉辦盛大慶祝發表活動。這也正是品牌創辦人Sotirio Bulgari在1881年從希臘遷居義大利之時開設第一間店鋪的地方，爾後才於1884年移居羅馬、創立品牌。
全新40毫米的GMT Amerigo Vespucci特別版腕表以易於閱讀的設計為優先考量：箭頭形夜光指針用以指示家鄉時區，表盤外圈刻度按照24小時劃分為黑、黃雙色以辨別日夜，同時與Vespucci海軍訓練艦鍍金裝飾的黑色船舷相呼應。指示當地時間的時標與白色指針皆塗覆Super-LumiNova®夜光塗料，象徵著在漆黑夜晚指引水手的星光。鈦金屬底蓋鐫刻「Nave Scuola Amerigo Vespucci」與其格言「Non chi comincia ma quel che persevera （有善始者實繁，能克終者蓋寡）」。搭配耐用且靈活的鉸接式鋁合金與橡膠表帶，，限量發行1,000只，附獨家打造的桃花心木表盒，上方同樣鐫刻軍艦格言。
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