快訊

繼續隔空戰火！回應徐旭東「邏輯不通說」 蔡明忠自承頭腦不清：應更早推動公司轉型

「在學生無聊重考」醫學系佔名額 台大無法懲處、增列備取也難解

外送員「飲料打翻又倒回杯子」遭全程目擊 麥當勞道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

致敬最美船艦AMERIGO VESPUCCI 寶格麗創作特別版腕表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
有義大利海軍訓練艦世界最美船艦之稱的Amerigo Vespucci。圖／寶格麗提供
有義大利海軍訓練艦世界最美船艦之稱的Amerigo Vespucci。圖／寶格麗提供

義大利海軍訓練艦Amerigo Vespucci有世界最美船艦之稱，源自義大利首都羅馬的寶格麗（BVLGARI）與義大利國防部、負責推廣義大利國軍的Difesa Servizi S.p.A.共同協助策劃，特別為此船艦推出全新Bulgari Aluminium系列GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，並於那不勒斯（Naples）舉辦盛大慶祝發表活動。這也正是品牌創辦人Sotirio Bulgari在1881年從希臘遷居義大利之時開設第一間店鋪的地方，爾後才於1884年移居羅馬、創立品牌。

全新40毫米的GMT Amerigo Vespucci特別版腕表以易於閱讀的設計為優先考量：箭頭形夜光指針用以指示家鄉時區，表盤外圈刻度按照24小時劃分為黑、黃雙色以辨別日夜，同時與Vespucci海軍訓練艦鍍金裝飾的黑色船舷相呼應。指示當地時間的時標與白色指針皆塗覆Super-LumiNova®夜光塗料，象徵著在漆黑夜晚指引水手的星光。鈦金屬底蓋鐫刻「Nave Scuola Amerigo Vespucci」與其格言「Non chi comincia ma quel che persevera （有善始者實繁，能克終者蓋寡）」。搭配耐用且靈活的鉸接式鋁合金與橡膠表帶，，限量發行1,000只，附獨家打造的桃花心木表盒，上方同樣鐫刻軍艦格言。

BVLGARI Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，約12萬2,200元，限量1,000只。圖／寶格麗提供
BVLGARI Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，約12萬2,200元，限量1,000只。圖／寶格麗提供
有義大利海軍訓練艦世界最美船艦之稱的Amerigo Vespucci。圖／寶格麗提供
有義大利海軍訓練艦世界最美船艦之稱的Amerigo Vespucci。圖／寶格麗提供
BVLGARI Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，約12萬2,200元，限量1,000只。圖／寶格麗提供
BVLGARI Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，約12萬2,200元，限量1,000只。圖／寶格麗提供
有義大利海軍訓練艦世界最美船艦之稱的Amerigo Vespucci。圖／寶格麗提供
有義大利海軍訓練艦世界最美船艦之稱的Amerigo Vespucci。圖／寶格麗提供
BVLGARI Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，鈦金屬底蓋鐫刻「Nave Scuola Amerigo Vespucci」與其格言「Non chi comincia ma quel che persevera （有善始者實繁，能克終者蓋寡）」。圖／寶格麗提供
BVLGARI Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，鈦金屬底蓋鐫刻「Nave Scuola Amerigo Vespucci」與其格言「Non chi comincia ma quel che persevera （有善始者實繁，能克終者蓋寡）」。圖／寶格麗提供
（由左至右）寶格麗品牌好友Lorenzo Zurzolo、David Alexander Flinn與Carlo Sensini。圖／寶格麗提供
（由左至右）寶格麗品牌好友Lorenzo Zurzolo、David Alexander Flinn與Carlo Sensini。圖／寶格麗提供
BVLGARI Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，約12萬2,200元，限量1,000只。圖／寶格麗提供
BVLGARI Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，約12萬2,200元，限量1,000只。圖／寶格麗提供

延伸閱讀

F1冠軍車手與他們的超級腕表 賽道內外都搶眼

世上最美義大利Mille Miglia千里賽 蕭邦連續35年贊助

CITIZEN就是愛綠色！PROMASTER腕表換新裝陪你冒險去

TOILETPAPER怪美展25日登台！行動美術館巡迴 攜手誠品等你來搶拍

相關新聞

麥當勞「飲料打翻又倒回杯子」遭全程目擊！業者道歉了

麥當勞位於台中潭子區的中山路分店，近日遭民眾爆料，指出6月14日點購外送餐點時，發現外送員將餐點送達現場後，因飲料外溢，...

南美館「亞洲的地獄與幽魂展」出現反對網友刷一排力挺

南美館「亞洲的地獄與幽魂展」周六開展，近期因逼真的殭屍照引起網路一番討論，網友刷一排想去看的留言外，也參雜了許多要求停辦...

設計逛大街／幻化百年的美式風格居家

成立於2005年的達森家居引進多個全球高品質家具家飾品牌，旗下品牌風格多元、產品眾多，風格涵蓋英式古典、美式現代、質樸實木、美式鄉村風、美式輕工業風、好萊塢摩登設計、海岸風格及法式風格一應俱全。

巨型雕塑《母親》於孟克博物館外揭幕

土耳其裔英國藝術家崔西·艾敏 (Tracey Emin) 的巨大雕塑《母親》( The Mother ) 現在正在奧斯陸的孟克博物館外展出，這是與她近期在孟克博物館舉辦的大型展覽「崔西·艾敏 / 愛德華·蒙克 – 靈魂的孤獨」做呼應。

簡約不簡單 以潮流場域書寫型男日誌

有人說空間設計猶如微型建築的縮影，本案設計師則將這句話背後隱藏的美學精神展現的淋漓盡致。

融合古典與現代 輕譜一曲美式藍調

本案為單層住宅規劃，前期因應成員需求先行調整部分牆線，審慎分配各個單元占比，進而創造大器玄關、通透自由的公領域、完整餐廚區以及機能相對完善；擁有專屬分段動線的主、次臥室，為兼具設計感與人性化的現代宅，奠定美好型廓和良善體質。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。