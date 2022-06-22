顯色兼具保養、環保！香奈兒超炫耀精萃唇膏20色新上市

唇膏，對女人來說，能為臉上增添獨特風采，更是能展現出個人風格、自信與大膽，女人所選擇的每一款唇膏，都要能適合自己，完美顯色，更要點亮臉龐，打造專屬於個人精緻光芒。香奈兒7月1日推出全新「超炫耀精萃唇膏」，由彩妝創意工作室與實驗室一起合作，共推出20色的極致唇膏，讓女人散發完美氣場，讓上妝彰顯出個人的時尚主張。

全新的香奈兒超炫耀精萃唇膏，兼顧顯色、修護、燦亮與環保，含有高濃度色素粒子，綻放出完美的色彩飽和度，20款色號涵蓋裸粉、茶棕、磚紅等色系；而顯色之餘，還能閃耀絲緞質感，具有強大聚光特性，以及含有蝶矢梅精萃油與天然植萃油配方，維持雙唇滋養、潤澤，讓嘴唇不再乾裂。

而保留彈壓式設計的香奈兒超炫耀精萃唇膏，加入金色可替換式蕊芯，可以任意購買多種色號的蕊芯，隨心所欲、依照場合與個人喜好，隨時更換蕊芯，一支唇膏，再顯女人百變風情。