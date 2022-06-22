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顯色兼具保養、環保！香奈兒超炫耀精萃唇膏20色新上市

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒推出全新超炫耀精萃唇膏，共20色。圖／香奈兒提供
香奈兒推出全新超炫耀精萃唇膏，共20色。圖／香奈兒提供

唇膏，對女人來說，能為臉上增添獨特風采，更是能展現出個人風格、自信與大膽，女人所選擇的每一款唇膏，都要能適合自己，完美顯色，更要點亮臉龐，打造專屬於個人精緻光芒。香奈兒7月1日推出全新「超炫耀精萃唇膏」，由彩妝創意工作室與實驗室一起合作，共推出20色的極致唇膏，讓女人散發完美氣場，讓上妝彰顯出個人的時尚主張。

全新的香奈兒超炫耀精萃唇膏，兼顧顯色、修護、燦亮與環保，含有高濃度色素粒子，綻放出完美的色彩飽和度，20款色號涵蓋裸粉、茶棕、磚紅等色系；而顯色之餘，還能閃耀絲緞質感，具有強大聚光特性，以及含有蝶矢梅精萃油與天然植萃油配方，維持雙唇滋養、潤澤，讓嘴唇不再乾裂。

而保留彈壓式設計的香奈兒超炫耀精萃唇膏，加入金色可替換式蕊芯，可以任意購買多種色號的蕊芯，隨心所欲、依照場合與個人喜好，隨時更換蕊芯，一支唇膏，再顯女人百變風情。

廣告主打色號854氣勢紅，適合各種膚色的女性，盡顯女人氣勢魅力，粉色系則推薦812淺粉米色，適合日常使用，簡單一擦就能點亮光采；818暖粉色與822清新粉色，則是顯白首選，更適合夏季熱情風格；824玫瑰木棕是優雅風格的首選，散發女人的溫柔魅力；862淺赤陶色與864赤陶紅，盡情呈現出女人的百變，隨興一抹，香奈兒的女人總能展現最自信的一面。

香奈兒超炫耀精萃唇膏#818暖粉色／唇膏1,780元、蕊芯1,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏#818暖粉色／唇膏1,780元、蕊芯1,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏#822清新粉色／唇膏1,780元、蕊芯1,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏#822清新粉色／唇膏1,780元、蕊芯1,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒全新超炫耀精萃唇膏，保留經典按壓式設計，並加入金色可替換式蕊芯。圖／香奈兒提供
香奈兒全新超炫耀精萃唇膏，保留經典按壓式設計，並加入金色可替換式蕊芯。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏#824玫瑰木棕／唇膏1,780元、蕊芯1,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏#824玫瑰木棕／唇膏1,780元、蕊芯1,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒推出全新超炫耀精萃唇膏，共20色。圖／香奈兒提供
香奈兒推出全新超炫耀精萃唇膏，共20色。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏#862淺赤陶色／唇膏1,780元、蕊芯1,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏#862淺赤陶色／唇膏1,780元、蕊芯1,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒全新超炫耀精萃唇膏，保留經典按壓式設計，並加入金色可替換式蕊芯。圖／香奈兒提供
香奈兒全新超炫耀精萃唇膏，保留經典按壓式設計，並加入金色可替換式蕊芯。圖／香奈兒提供
香奈兒推出全新超炫耀精萃唇膏，極致顯色、修護與燦亮。圖／香奈兒提供
香奈兒推出全新超炫耀精萃唇膏，極致顯色、修護與燦亮。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏#864赤陶紅／唇膏1,780元、蕊芯1,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏#864赤陶紅／唇膏1,780元、蕊芯1,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏#812淺粉米色／唇膏1,780元、蕊芯1,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏#812淺粉米色／唇膏1,780元、蕊芯1,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏#854氣勢紅／唇膏1,780元、蕊芯1,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏#854氣勢紅／唇膏1,780元、蕊芯1,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒推出全新超炫耀精萃唇膏，極致顯色、修護與燦亮。圖／香奈兒提供
香奈兒推出全新超炫耀精萃唇膏，極致顯色、修護與燦亮。圖／香奈兒提供

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