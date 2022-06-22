學生享折扣！瓦城6品牌「滿千折百、飲品買1送1」

迎接畢業季到來，瓦城泰統集團集結旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN及月月Thai BBQ等6個品牌，自即日起推出「好食光同學會」雙重優惠，憑在學學生證或2022年度畢業證書，即享「滿千折百」優惠，人數越多折扣越多，另外消費滿千，指定消暑飲品可享「買1送1」優惠。

瓦城主打泰式料理，其中10人套餐提供17道精選菜色，包括有原味青木瓜沙律、檸檬清蒸魚、鐵板香辣海鮮、原味月亮、冬粉鮮蝦煲等內容，適合多人共享。另外多款特色飲品，也能為炎夏帶來消暑之效。其他如非常泰、1010湘等品牌，各具不同特色。

即日起至7月15日期間，平日週一至週五，消費者至瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABI KITCHEN、月月Thai BBQ內用，並出示「高中職及大專院校以上之在學學生證」或「2022年度畢業證書」即可享消費滿1,000現折100的優惠，滿2,000現折200，以此類推，優惠無上限。另外單筆消費滿1,000元以上，即可享指定飲品買1送1，包括瓦城、非常泰、1010湘的「柚香翡翠綠茶」；時時香的「翡翠檸檬」；YABI KITCHEN的「酸柑水」及月月Thai BBQ的「酸甘水」等品項均可適用。