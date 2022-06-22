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F1冠軍車手與他們的超級腕表 賽道內外都搶眼

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RICHARD MILLE RM 67-02自動上鍊超薄腕表Fernando Alonso特別版，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 67-02自動上鍊超薄腕表Fernando Alonso特別版，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供

超級運動員身上的配戴單品總是讓人目不轉睛。而和超跑、賽車有異曲同工之妙的手表，更是運動員手上的焦點。近日「捍衛戰士」電影大熱，而七屆F1冠軍Lewis Hamilton便在F1練習場上，戴上一款IWC的TOP GUN特別版「莫哈韋沙漠」腕表，展現酷炫魅力。

這只型號IW503004的腕表屬於大型飛行員系列的TOP GUN海軍空戰部隊「莫哈韋沙漠」特別版，表款不僅有TOP GUN系列名稱加持，特別之一在於複雜的萬年曆（Perpetual Calendar）功能，可以精準切換計算每個大小月、以及四年一度的閏月，加上「莫哈韋沙漠」腕表的沙色塗裝，也讓表款有別於一般傳統顏色，過去Hamilton並在多個場合公開配戴，展現他對這只時計應該相當喜愛。表款雖然並未實際限量，但每年僅限量生產250只，訂價則為121萬7,000元。

而過去曾與Lewis Hamilton同隊伍、一樣曾是F1世界冠軍的「西班牙人」Fernandon Alonso則是超級運動腕表RICHARD MILLE的品牌好友。Alonso最常配戴的，則是一只RICHARD MILLE為他專屬打造的RM 67-02自動上鍊超薄腕表Fernando Alonso特別版。表款使用獨特的TPT碳纖維和TPT石英纖維打造表殼，薄型且輕盈，同時雖然表款以藍色為主色彩，但橋板再運用了黃、紅二色，反應出Alonso家鄉西班牙的經典二色。

雖然目前兩人排名都並非第一，但下一站、英國大獎賽則即將在銀石賽道登場。同場包含與Aston Martin聯名的芝柏（Girard Perregaux），至於7月3日登場的大獎賽，最後誰能登上頒獎台最高的位置，手上又將配戴哪個品牌的超級腕表？且讓時間給出最後答案。

IWC 大型飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊萬年曆腕表「莫哈韋沙漠」特別版，年限量生產，訂價121萬7,000元。圖 / IWC提供
IWC 大型飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊萬年曆腕表「莫哈韋沙漠」特別版，年限量生產，訂價121萬7,000元。圖 / IWC提供
「莫哈韋沙漠」腕表的沙色塗裝讓表款有別於一般傳統顏色，過去Hamilton並在多個場合公開配戴。圖 / 翻攝自 ig @ lewishamilton（合成圖）
「莫哈韋沙漠」腕表的沙色塗裝讓表款有別於一般傳統顏色，過去Hamilton並在多個場合公開配戴。圖 / 翻攝自 ig @ lewishamilton（合成圖）
七屆F1冠軍車手Lewis Hamilton，在F1加拿大站賽時配戴了IWC大型飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊萬年曆腕表的「莫哈韋沙漠」特別版。圖 / IWC提供（合成圖）
七屆F1冠軍車手Lewis Hamilton，在F1加拿大站賽時配戴了IWC大型飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊萬年曆腕表的「莫哈韋沙漠」特別版。圖 / IWC提供（合成圖）
Alonso最常配戴的，是一只RICHARD MILLE為他專屬打造的RM 67-02自動上鍊超薄腕表Fernando Alonso特別版，並具備輕盈、高彩、複雜精密的眾多特色。圖 / 翻攝自 ig @ fernandoalo_oficial
Alonso最常配戴的，是一只RICHARD MILLE為他專屬打造的RM 67-02自動上鍊超薄腕表Fernando Alonso特別版，並具備輕盈、高彩、複雜精密的眾多特色。圖 / 翻攝自 ig @ fernandoalo_oficial

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